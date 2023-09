Detenen una professora per portar 25 alumnes en un cotxe de quatre places

La dona ha assegurat que aquesta no és la primera vegada que ho fa

Actualitzada 26/09/2023 a les 17:20

Viatjar amb més gent del que està permès en un cotxe no només és un delicte, sinó que pot provocar un accident de trànsit. Un pensament que a una dona de Bukhara, Uzbekistan, no va semblar importar-li molt. I és que, la dona va ser detinguda en descobrir-se que intentava viatjar amb 25 nens en un vehicle de només quatre places.La notícia s'ha viralitzat en tots els mitjans del país i s'ha convertit en el tema de debat principal de les xarxes socials nacionals. Tot es va descobrir quan un membre de la policia va veure un cotxe, viatjava amb «molts més passatgers» dels permesos. I és que l'automòbil, un Chevrolet Spark és un dels més petits de la seva gamma.La professora, la identitat de la qual es desconeix, ha estat detinguda, no sense abans confessar que aquesta no era la primera vegada que portava així als petits a les seves llars. De fet, segons ha explicat, així era com aconseguia portar als petits de nou amb les seves famílies.El vídeo de la seva detenció ha estat compartit pel Servei de Seguretat Viària d'Uzbekistan. En aquest, es pot veure com tres nens es troben al maleter, sis al seient davanter i la resta, 16, als seients posteriors. De fet, cap dels petits tenia possibilitat de moure's.