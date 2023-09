Descobreixen que la inestabilitat cromosòmica de les cèl·lules canceroses causa danys a l'ADN i afavoreix la invasivitat

La recerca amplia el coneixement de la biologia del càncer i obre camí a explorar noves vies

Actualitzada 26/09/2023 a les 11:17

Un estudi del laboratori de Desenvolupament i Control del Creixement de l'IRB Barcelona ha revelat com el dany en l'ADN provocat per la inestabilitat cromosòmica incrementa la invasivitat de les cèl·lules canceroses. La investigació també ha mostrat que aquest procés promou l'acció de les caspases, uns enzims que provoquen danys a l'ADN i afavoreixen que les cèl·lules puguin escapar-se del tumor primari, donant lloc a la metàstasi. El descobriment desafia la hipòtesi comunament acceptada per la qual la maquinària de mort cel·lular té acció antitumoral. Alhora, amplia el coneixement de la biologia del càncer i obre camí a explorar noves vies. El treball s'ha dut a terme en la mosca Drosophila i ha estat publicat a Current Biology'.Els investigadors responsables d'aquesta recerca han explicat que durant molt de temps s'ha considerat que les caspases eren agents que induïen la mort cel·lular en resposta al dany causat a l'ADN. Tot i això, han assenyalat que les descobertes actuals han indicat que també poden tenir un paper proinvasiu en promoure el dany a l'ADN.En aquest sentit, han detallat que la inestabilitat cromosòmica, present en la majoria dels tumors sòlids, fomenta la metàstasi del càncer per tres vies que es donen com a efecte secundari. D'una banda, l'aneuploïdia o nombre irregular de cromosomes en una cèl·lula, que provoca estrès cel·lular. D'altra banda, la formació de micronuclis i el procés inflamatori que generen i, finalment, el dany a l'ADN causat per trencament de cromosomes.Marco Milán, responsable de la recerca i del laboratori de l'IRB Barcelona que fa anys que estudia el paper de la inestabilitat cromosòmica en aquesta patologia, ha apuntat que quan els cromosomes es troben en un estat inestable sorgeixen danys a l'ADN de tres maneres diferents.Per una banda, la pròpia segregació irregular dels cromosomes pot provocar un trencament a la cadena d'ADN. Alhora, el desajust del nombre de cromosomes provoca un desequilibri en la maquinària cel·lular que dona lloc a estrès cel·lular en el moment de la replicació del material genètic. A més, l'aneuploïdia també activa la via de senyalització que alhora fa actuar les caspases i provoca danys a l'ADN.«Les caspases, quan funcionen adequadament, fomenten dany a l'ADN perquè la cèl·lula col·lapsi i es desintegri», han remarcat els experts. Tot i això, han detallat ara com nivells més baixos de caspases poden promoure un dany a l'ADN que confereix a les cèl·lules del càncer capacitat per fer metàstasi.