Comença la vacunació conjunta de la grip i la covid-19 a les residències de gent gran

Salut i Drets Socials remarquen la importància d'aquesta campanya «com a barrera per evitar epidèmies»

Actualitzada 26/09/2023 a les 15:22

La campanya de vacunació simultània contra la grip i la covid-19 per a les persones amb risc de patir complicacions de salut ha començat aquest dimarts a la residència Feixa Llarga Laia González de l'Hospitalet de Llobregat. La primera fase de la campanya s'allargarà tres setmanes i inclou la gent gran que viu en residències, pacients amb atenció domiciliària i altres persones institucionalitzades.Coincidint amb les primeres injeccions, els departaments de Salut i de Drets Socials han remarcat la importància de vacunar-se «com a barrera per evitar epidèmies». A partir de mitjans d'octubre les dosis arribaran als majors de 60 anys, les persones de risc, les dones embarassades, les persones amb immunosupressió i el personal sanitari. En el cas concret de la grip, aquest és el primer cop que Salut introdueix la vacunació sistemàtica per a tots els infants d'entre 6 mesos i 5 anys, i recomana vacunar-se si s'és fumador.