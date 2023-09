Barcelona: Detingut un jove per apunyalar el seu company de pis després d'una discussió

Els fets haurien tingut lloc en un immoble de les Corts i els Mossos han obert una investigació

Actualitzada 26/09/2023 a les 15:58

Els Mossos han detingut un jove que hauria apunyalat el seu company de pis a la Gran Via de Carles III de Barcelona. Segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat fonts policials a l'ACN, els fets van tenir lloc divendres 22 de setembre a les 12.30 hores quan la policia va rebre un avís que informava sobre una persona ferida per arma blanca i que es trobava a l'interior d'un immoble ubicat a les Corts.Els Mossos van desplaçar-se fins el punt i en confirmar que la víctima es trobava en estat greu se la va traslladar a un centre sanitari on segueix ingressada. A hores d'ara es troba fora de perill i no es tem per la seva vida. Els agents van arrestar l'autor dels fets que es trobava a l'interior de l'habitatge per temptativa d'homicidi.Segons ha pogut saber l'ACN aquesta agressió s'emmarca en una discussió entre dos companys de pis que tenien problemes de convivència. La policia no contempla que correspongui a un cas de violència de gènere o domèstica. L'arrestat i la víctima eren majors d'edat però no superaven els vint anys. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.