El jove també tenia a casa més de 750 grams de marihuana

Actualitzada 26/09/2023 a les 16:34

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Badalona un jove de 19 anys que tenia 1,9 quilos d'haixix preparat en dosis per ser venut. La policia va fer una entrada i registre a casa seva ahir dilluns a la tarda.Durant l'escorcoll, els agents també van trobar 741 grams de marihuana, diverses pastilles per traficar i més de 530 euros en efectiu, la majoria en bitllets de 5, 10 i 20 euros. El jove està detingut per un presumpte delicte de tràfic de drogues.