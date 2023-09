Aquests són els riscos per a la salut de mossegar-se les ungles i quatre mètodes per a deixar de fer-ho

Es tracta d'un trastorn que podem sofrir a qualsevol edat i que és molt difícil de deixar

Actualitzada 26/09/2023 a les 17:21

Quins riscos té l'onicofàgia?

Com deixar de menjar-se les ungles?

Sembla una pràctica inofensiva, un gest de mala educació, però no. Mossegar-se les ungles de forma continuada és un trastorn més seriós del que sembla. L'onicofàgia, del grec ónyx i phagía, és un signe d'ansietat que la persona duu a terme com una manera de combatre'l. Es tracta d'un costum que afecta moltes persones a Espanya, que podem patir a qualsevol edat i que és molt difícil de deixar.Mossegar-se les ungles és conseqüència d'una combinació de factors emocionals: preocupació, tristesa, ira, excitació i fins i tot, avorriment. Podem fer-ho tant en estar ansiosos o poregosos per alguna cosa que ens preocupa com per alguna cosa que ens fa vergonya. El cas és que la persona ha après a associar aquest gest amb alguna cosa que li tranquil·litza i li allibera de les tensions, almenys momentàniament. Al seu torn, es tracta d'un gest que respon a la interacció entre emoció i comportament.D'entrada perquè és plaent i relaxant, sobretot en situacions estressants o enfront de tasques difícils. Existeix també predisposició genètica. Als Estats Units, un estudi va trobar relació entre l'hàbit de mossegar-se les ungles i l'historial familiar. Van veure que un terç de les persones que es mossegaven les ungles tenien un familiar que també ho feia.Una altra raó que explica l'onicofàgia és que la persona és perfeccionista. Una recerca que es va publicar en el Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry va revelar que la gent que té facilitat per a irritar-se o enfadar-se ràpidament per mostrar una actitud perfeccionista, es calma quan es mosseguen les ungles.Finalment, des de 2012, l'Associació Americana de Psiquiatria inclou l'onicofàgia com un dels símptomes del desordre obsessivocompulsiu.No existeixen conseqüències greus associades a aquest hàbit, però sí que és considerat una pràctica poc higiènica. Per a començar pot afavorir l'adquisició de bacteris o virus perquè es porta constantment les mans a la boca, explica Mayo Clinic.Les mans són receptors de centenars de milers de bacteris, per la qual cosa emportar-se els dits a la boca pot provocar infeccions. Aquest traspàs de bacteris des de la zona interna de les ungles fins a la nostra boca pot al seu torn generar halitosis (mal alè).Mossegar-se les ungles danya la cutícula i pot ser que el teixit que voreja les ungles. A vegades fins i tot, si la persona es mossega de forma molt agressiva, es pot produir la lesió de la matriu de l'ungla, que està sota la cutícula. Si aquesta matriu es danya, no té reparació; es tracta d'una alteració irreversible.Mossegar-se les ungles pot tenir conseqüències sobre la salut dental. Aquesta rutina erosionarà tant l'esmalt com els propis incisius, mitjançant microtraumatismes que, en casos extrems poden arribar a suposar la fractura i astellat de la peça dental.També la mandíbula. Aquest hàbit pot produir problemes en l'articulació que tenim entre la mandíbula i l'os temporal. Això pot portar a dificultat i dolors a l'hora de mastegar.Finalment, l'onicofàgia pot anar a més si no la tractem. Amb freqüència ocasiona altres trastorns o conductes compulsives, com la tricotilomania i tricofàgia, consistent a arrencar-se i menjar-se el cabell o la mucomanía, que consisteix a menjar-se secrecions o mocs, recorden des de la Societat Espanyola de Medicina Interna.En primer lloc, cal ensenyar al pacient a detectar quins són els moments en els quals més es mossega les ungles. Per a això, el que ho pateix ha de fer un registre diari de quin és la situació en la qual s'està menjant les ungles.A continuació, l'afectat ha d'interioritzar una sèrie de conductes que l'ajudaran a realitzar una cosa diferent en aquesta mena de situacions. Per exemple, si se les menja quan està ansiós, se li ensenya a posar en pràctica alguna tècnica de relaxació. En canvi, si es tracta d'un cas en el qual les hi mossega quan li està donant tornades al capdavant, se li ensenya a controlar el pensament i algunes tècniques de maneig conductual incompatible, és a dir, a realitzar una activitat que sigui incompatible amb l'hàbit.Cuidar bé les ungles, tallant-les i netejant-les de manera regular, mantenir-les sempre ben tallades i arreglades, pot ser també una forma de dissuasió. Finalment, existeixen en el mercat productes que s'apliquen a manera d'esmalt i amb un sabor desagradable. La idea és aconseguir que el contacte amb la boca ens deixi de resultar agradable.