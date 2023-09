Una baixa adherència a la dieta mediterrània s'associa amb més freqüència de plaques de greix a les artèries

L'estudi s'ha fet amb 8.116 persones que han participat en un projecte del Bus de la Salut de Lleida

La dieta influeix en l'acumulació de greix a les artèries. Així ho ha demostrat un recent estudi que confirma que la baixa adherència a la dieta mediterrània s'associa amb una major presència de plaques de greix a les artèries, és a dir d'arteriosclerosi. L'estudi, que s'ha fet amb la població del projecte ILERVAS, del Bus de la Salut, amb 8.116 persones, s'ha publicat recentment a la revista 'Atherosclerosis'. La població que s'ha estudiat té risc baix o moderat de malaltia cardiovascular, per la qual cosa els resultats no es poden extrapolar completament a la població general i encara menys a poblacions amb altres patologies.La recerca sobre l'associació entre els patrons dietètics i la malaltia ateroescleròtica subclínica (plaques de greix a les artèries) continua sent limitada, i els resultats publicats són inconsistents i fets en poca població. Així ho assenyala la investigadora de la Universitat de Lleida (UdL), l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i el Centro de Investigación Biomédica en Red en Diabetes y Enfermedades Maetabólicas Asociadas (CIBERDEM), Minerva Granado.Per aquest motiu, es va impulsar aquesta investigació per avaluar els hàbits alimentaris de la població de Lleida i les seves conseqüències. Els participants amb malaltia ateroescleròtica són més grans i tenen una "major freqüència d'hàbit" tabàquic, hipertensió, dislipèmia i perímetre de cintura, segons Granado, que afegeix que l'estudi ha demostrat que les persones amb millors hàbits alimentaris relacionats amb la dieta mediterrània presentaven menor nombre de plaques de greix a les artèries, en comparació amb aquelles persones amb baixa adherència a la dieta.Una altra de les confirmacions de l'estudi és que les dones presentaven una menor freqüència i nombre de plaques ateroescleròtiques. La recerca s'ha fet utilitzant el qüestionaria 'Mediterranean Diet Adherence Screener' (MEDAS) i mitjançant ecografies no invasives per veure les artèries.La investigadora en Grup d'Endocrinologia, Diabetis i Nutrició de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau, Marina Idalia Rojo López, afegeix que aquestes troballes reforcen l'ús d'estratègies destinades a reduir la malaltia arerioescleròtica mitjançant la promoció de la dieta mediterrània i ressalten la necessitat de comptar amb nutricionistes en tots els nivells d'atenció sanitària.La investigació, liderada conjuntament per investigadors de l'IIB Sant Pau i l'IRB Lleida, ha comptat amb la participació de personal investigador de l'Atenció Primària de Lleida, l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol), el Centro de Investigación Biomèdica en Red de Enfermedades Respiratorias y Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas, la Washington University School of Medicine dels Estats Units, i altres grups de recerca de l'IRBLleida, l'Hospital Universitari de Lleida i la UdL, entre d'altres.