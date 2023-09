Troben un nadó a punt de morir devorat per rates a casa seva

El nen presentava més de 50 mossegades en tot el cos

Actualitzada 25/09/2023 a les 16:55

La policia d'Evansville, Indiana, ha trobat un nadó de sis mesos en estat molt greu, envoltat de sang i amb més de 50 mossegades de rata per tot el seu cos, segons informa el mitjà 14 News. Els agents, després de rebre una trucada del pare del nadó, David Shonabaum, que alertava que el menor es trobava cobert de sang, van acudir al domicili familiar.En localitzar al nen, van poder observar que havia patit mossegades de rates al front, al nas, a les galtes, a les cuixes, als dits i peus, i al braç dret, des del colze fins a la mà. També estava envoltat de femta de l'esmentat animal, al costat d'escombraries i restes de menjar.El nadó va ser desplaçat a un hospital proper, des d'on se li va derivar a un altre d'Indianapolis després de detectar-se que havia perdut molta sang i que presentava febre. Finalment, divendres passat va rebre l'alta mèdica. Segons declaracions del pare, tant ell com la seva dona, Angel Schonabaum, portaven mesos tractant de posar fi a la plaga, sense èxit.El matrimoni residia en el domicili amb el nadó i amb el seu altre fill, de tres anys, a més d'amb la germana de la dona i amb els dos fills d'aquesta, de dos i cinc anys. El Departament de Serveis Infantils ja havia visitat la casa familiar en una ocasió, el 5 de setembre d'aquest mateix any, quan van ser alertats pel col·legi dels menors que aquests havien presentat ferides als peus perquè «els havia mossegat un ratolí». Ara, els tres adults han estat acusats de negligència infantil i han ingressat a la presó del comtat de Vanderburgh sota fiances de 10.000 dòlars en el cas dels pares, i de 2.500 en el cas de la tieta.