Màlaga: Detingut un sacerdot per agredir sexualment a diverses dones a les quals sedava i gravava

El detingut subministrava a les víctimes una substància que anul·lava la seva consciència per a perpetrar les agressions sexuals

Actualitzada 25/09/2023 a les 16:39

La Policia Nacional ha detingut en la localitat malaguenya de Vélez-Málaga un sacerdot de 34 anys acusat d'agredir sexualment a almenys quatre dones a les quals sedava i gravava. Fonts de la recerca han indicat que el detingut, que va ser ordenat sacerdot l'any 2017, va ser rector en una església de Melilla i al començament d'any va ser destinat a la Diòcesi de Màlaga, es troba ja a la presó provisional acusat de quatre agressions sexuals i cinc delictes contra la intimitat.En un comunicat, la Direcció General de la Policia Nacional assenyala que la recerca es va iniciar a l'agost quan una dona, que va assegurar ser parella sentimental del detingut, va denunciar a la Unitat de Família i Atenció a la Dona (UFAM) de Melilla que havia localitzat en el domicili que compartien un disc dur amb fotografies i vídeos. En ells apareixien diverses dones seminues, adormides o sota els efectes d'algun sedant i a les quals un home els realitzava tot tipus de pràctiques sexuals.Després de l'anàlisi del material d'aquest disc dur, els investigadors de la UFAM central van aconseguir identificar a cinc víctimes que van manifestar desconèixer l'existència dels enregistraments i que no eren conscients d'haver estat víctimes de cap delicte de naturalesa sexual. Els agents van esbrinar que les agressions sexuals s'havien dut a terme de forma continuada en diferents anys i localitats, en ocasions de viatges de grups d'amics, entre els quals es trobava l'arrestat.Aquest hauria subministrat a les víctimes algun tipus de substància que anul·lava el seu estat de consciència per a perpetrar les agressions sexuals. Els agents no descarten que hi hagi més víctimes a Melilla, Màlaga o Còrdova, llocs en els quals l'arrestat ha residit, per la qual cosa continuen analitzant el material que es van confiscar en el seu actual domicili de Vélez-Málaga després de la detenció.