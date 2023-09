Les persones amb covid persistent presenten diferències hormonals i immunitàries

Aquesta malaltia deixa símptomes persistents com a confusió mental, fatiga, dificultat per a respirar i dolor crònic

Actualitzada 25/09/2023 a les 18:35

La recerca a càrrec de l'Hospital Mount Sinai i l'Escola de Medicina de Yale (els EUA) ha mostrat l'existència de biomarcadors en la sang amb els quals identificar als pacients que pateixen covid persistent.L'investigador principal David Putrino, del Mount Sinai indica que són «unes troballes que poden servir de base per a realitzar proves més sensibles als pacients amb covid prolongada i tractaments personalitzats per a aquests pacients».L'experiment es va dur a terme amb 271 persones dividides en tres grups: un amb pacients de covid persistent, un altre amb persones que s'havien recuperat de la covid sense seqüeles i el tercer de subjectes que mai havien tingut coronavirus.Els investigadors van identificar diferències i similituds de biomarcadors entre els grups i després van aplicar anàlisis d'aprenentatge automàtic per a comprendre millor quins van ser més efectius per a permetre que l'algorisme identifiqués als pacients amb covid prolongada.Les dades indiquen que algunes de les diferències més pronunciades entre el grup amb covid prolongat i els dos grups de control estaven relacionades amb la disfunció immunitària i hormonal.En concret, hi havia biomarcadors que indicaven una activitat anormal dels limfòcits T (encarregats de localitzar la cèl·lula infectada i destruir-la), la reactivació de múltiples virus latents (inclosos el de Epstein-Barr i altres herpesvirus) i reduccions significatives dels nivells de cortisol.Cada pacient es va sotmetre a detallats qüestionaris sobre els seus símptomes, historial mèdic i salut relacionada amb la qualitat de vida, a més de prendre's proves de sang.En general, l'algorisme va poder diferenciar entre persones amb i sense aquesta malaltia amb una precisió del 96% i detectar l'afecció basant-se en característiques distintives detectades en la sang dels participants en el grup amb covid persistent.Aquestes troballes mostren que les persones amb covid persistent «viuen amb un procés de malaltia que també varia d'un pacient a un altre segons el seu historial mèdic específic», va destacar Putrino.Per això, declara que els metges han d'escoltar els seus pacients i realitzar una àmplia varietat de proves fisiològiques i de laboratori ja que «no existeixen una fórmula màgica» per a tractar aquesta malaltia, perquè s'infiltra en sistemes complexos com la regulació immunitària i hormonal.Així i tot, destaca que aquest és «un pas decisiu» cap al desenvolupament de protocols d'anàlisis de sang vàlids i de confiança per a comprendre millor la covid persistent i descobrir teràpies noves i prometedores.