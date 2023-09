Les empreses catalanes capten 50 MEUR en el PERTE d'economia circular

Una trentena de companyies accedeixen als fons, un 66% de la indústria manufacturera

Actualitzada 25/09/2023 a les 12:55

Les empreses catalanes han captat 50 milions d'euros de la primera convocatòria de subvencions del PERTE d'economia circular, segons els càlculs del Govern fets a través d'ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa. En concret, una trentena de companyies catalanes han obtingut el 28,1% del total de fons assignats fins ara, 179 milions d'euros. Segons el Govern, un 66% de les empreses beneficiades es dediquen a la indústria manufacturera, i la majoria dels projectes pretenen reduir l'ús de matèries primeres i millorar la gestió de residus. Un 59% de les empreses són de la demarcació de Barcelona, un 31% de Girona, un 7% de Tarragona i un 3% de Lleida.L'objectiu del PERTE d'Economia Circular, impulsat pel ministeri de Transició Ecològica a través dels fons europeus Next Generation, és impulsar la transició cap a un model econòmic més eficient i sostenible en l'ús dels recursos i les matèries primeres.Segons dades del Govern, un 24% de les empreses catalanes que han rebut finançament del PERTE han estat assessorades a través de l'Oficina Next Generation d'ACCIÓ.L'oficina es va obrir a finals del 2021 i ha permès des de llavors ajudar més de 1.900 empreses a accedir a les convocatòries de fons Next Generation. Del total d'empreses catalanes que fins ara han rebut finançament en tots els programes, un 18% han estat assessorades per ACCIÓ.