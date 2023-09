La Universitat de Girona denuncia a una policia infiltrada per matrícula amb nom fals

Suposadament, va utilitzar-ho per infiltrar-se en els moviments independentistes de la ciutat

Actualitzada 25/09/2023 a les 17:34

La Universitat de Girona (UdG) ha denunciat a una alumna que suposadament era una agent de policia infiltrada en el moviment independentista de la ciutat i que es va matricular en aquesta institució amb una identitat falsa.La denúncia arriba després que la setmana passada, l'ajuntament de la capital gironina aprovés una moció per a expressar el rebuig del consistori a aquesta mena d'infiltracions.Ara, la UdG ha revelat que la suposada agent va estar matriculada en els cursos 2020-21 i 2021-22 i que el centre «no té cap constància de la possible justificació legal o autorització judicial que pugui emparar a aquesta persona», per la qual cosa «els fets podrien ser constitutius d'un delicte de falsedat en document públic».«L'ús d'una identitat falsa en l'àmbit de la nostra institució per raons polítiques o ideològiques ha generat un gran malestar entre els membres de la comunitat universitària i pot crear una forta desconfiança en el seu teixit social», afegeix la UdG en un comunicat.Finalment, aquesta universitat manifesta que els seus espais, «com els de tots els centres educatius, són i han de ser lliures i assegurances, oberts al diàleg i a la confrontació d'idees, on no tenen cabuda actuacions d'aquest tipus».