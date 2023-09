Harvard revela quins són els millors peixos per a cuidar el cor

Aquests peixos aporten àcids grassos que són bons per al cor

Petits i blaus

I els musclos

A Espanya no tenim problema per a triar. Les peixateries continuen oferint desenes de diferents peixos, ja siguin salvatges o d'aqüicultura (cada vegada més presents). El dubte bàsic és si blau o blanc. En realitat, cal menjar de tots dos. Els dos són bons i els dos han d'estar presents en la nostra dieta.Entre peix blanc i blau la principal diferència és el seu contingut en greixos. El blau és més gras i calòric, però aporta àcids grassos insaturats bons per al cor (això ja és una pista). El blanc no supera el 2% de la seva composició, la qual cosa fa que continguin solament unes 80 calories per cada 100 grams.El blau presenta com a mínim un 6% de greix (el normal, entre un 8 i un 15%), per la qual cosa 100 grams contenen entre 120 i 200 calories. Hi ha peixos blaus molt bons per a una dieta sana, però també n'hi ha blancs. Si de triar els peixos més cardiosaludables es tracta, la Universitat d'Harvard els ha posat tots sota el seu microscopi i ha acabat en el nostre, en la dieta mediterrània.Anxova, verat, sardina, areng i, a més, el musclo. Aquests cinc són els millors peixos per a cuidar el cor, segons un article de l'Harvard Medical School. Aquests peixos són excel·lents fonts de proteïnes, micronutrients com a ferro, zinc i vitamina B 12 , i àcids grassos omega-3 cardiosaludables.Són així bons per al cor, a més d'ajudar a alleujar la inflamació dins del cos i col·laborar a un millor equilibri de lípids sanguinis. També són rics en vitamina D i calci, especialment si ens mengem la peça sencera, això és, amb els seus petits ossos (espines), excepte en el cas del verat.Són peixos petits i «és menys probable que continguin contaminants com a mercuri i bifènils policlorats (PCB), en comparació amb espècies grans com la tonyina i el peix espasa. Aquests i altres peixos grans s'alimenten de peixos més petits, la qual cosa concentra les toxines», assegura el professor Golden. L'expert recorda que la dieta mediterrània tradicional és «àmpliament considerada com la millor per a la salut del cor».L'article d'Harvard el signa la professora Julie Corliss, que recorda que el peix «és millor per al medi ambient que la carn perquè consumeix menys terrenys i recursos, a més de generar menys gasos amb efecte d'hivernacle». Efectivament, és millor menjar directament peixos petits en lloc d'utilitzar-los per a fer farina de peix, amb la qual sovint s'alimenta al salmó de piscifactoria, al porc i als ocells de corral. Els nutricionistes d'Harvard es refereixen també al peix enllaunat d'aquestes espècies. Destaquen les sardines, però descarten la majoria de les anxoves enllaunades per estar curades en sal (tenen un alt contingut en sodi, que pot elevar la tensió arterial).Golden diu que anxoves, verats, sardines, arengs i... musclos. No són tan rics en omega-3 com els peixos grassos petits, però són bones fonts de proteïnes. Des del punt de vista de la salut planetària, els bivalves són una de les millors fonts de proteïnes d'origen animal. «Els bivalves poden ser 'positius per a la naturalesa' perquè no necessiten aliment i filtren i netegen l'aigua», diu Golden.Els bivalves contenen diversos micronutrients, especialment zinc i vitamina B12. El zinc contribueix a un sistema immunitari sa, i la vitamina B12 ajuda a formar glòbuls vermells que transporten oxigen i mantenen sans els nervis de tot el cos.