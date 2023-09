Girona: Atrapen un traficant amb dosis de cocaïna, èxtasis i marihuana amagades en un pot de crema hidratant

El detingut duia 11,38 grams de cocaïna, 25 pastilles d'èxtasis i 3,28 grams de marihuana dividits en dosis preparades per a la venda

Els Mossos d'Esquadra han detingut un traficant a Lloret de Mar (Selva) que duia dosis de cocaïna, èxtasis i marihuana amagades en un pot de crema hidratant. Una patrulla de paisà que feia tasques de seguretat ciutadana ha vist l'home amb actitud sospitosa a les 1.50 hores de la matinada de diumenge al carrer de la Verge de Loreto.El sospitós entrava i sortia d'una zona d'aparcament i interactuava amb grups de joves i turistes. Els agents el van interceptar, després d'identificar-se com a Mossos. Durant l'escorcoll, van localitzar ocults al pot onze embolcalls de cocaïna, 25 pastilles d'èxtasis i una bosseta amb marihuana.Per això, han detingut el sospitós com a suposat autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Les primeres anàlisis apunten que el presumpte traficant duia 11,38 grams de cocaïna, les 25 pastilles d'èxtasis i 3,28 grams de marihuana dividits en dosis preparades per a la venda.