El cost del menjar afecta a la salut perquè la dieta sana és més cara, segons un estudi

Els aliments processats i el menjar brossa són més barats

Actualitzada 25/09/2023 a les 19:08

El cost dels aliments és un factor determinant en l'elecció de la dieta i una cistella de la compra saludable resulta més cara que el menjar menys sa, per la qual cosa la pujada dels preus alimentaris pot tenir un impacte negatiu sobre la salut de la població, segons un estudi científic espanyol.Sota la direcció d'un equip de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa (Ciber), grups de tota Espanya han analitzat les decisions de compra i la dieta de gairebé 6.900 persones reclutades en 23 centres i hospitals.L'anàlisi va posar de manifest que la compra d'alimentació resultava més cara per a les persones que seguien en major mesura les pautes de dietes mediterrània, antiinflamatòria i «una versió saludable» del patró vegetarià.Segons expliquen en un comunicat els promotors de l'estudi, publicat en la revista «Frontiers in Public Health», les dietes més costoses inclouen «un major consum de fruites i verdures, grans sencers, peix i mariscos, carn blanca i processada, cafè i te, begudes edulcorades i begudes alcohòliques».Per contra, els hàbits de consum alimentari amb menor cost incorporen en major mesura «patates i cereals refinats, ous, llet i productes lactis, grasses i olis (inclòs l'oli d'oliva), dolces i pastissos, i aliments processats».A partir de l'avaluació de costos i aliments consumits, els científics, liderats per Josep Tur, investigador principal d'Obesitat i Nutrició del Ciber i de l'Institut de Recerca Sanitària Illes Balears ( Idisba), conclouen que «el cost dels aliments pot ser un factor crucial en les decisions de dieta».Per tant, «els preus poden exercir un paper significatiu en les intervencions i polítiques destinades a millorar la qualitat de la dieta i prevenir malalties cròniques relacionades amb l'alimentació».Tur ha posat en relleu la importància d'aquest treball «per a comprendre les dinàmiques entre els costos dels aliments i la qualitat de la dieta en poblacions vulnerables».Recorden els promotors de l'estudi que altres recerques ja havien demostrat el major cost de l'alimentació saludable i que els pares amb menor nivell econòmic i cultural compren menjar menys sa per als seus fills.