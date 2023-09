Educació no podrà contractar més vetlladors escolars aquest curs perquè s'ha exhaurit el pressupost

Laia Asso diu que s'ha passat de 15 a 30 MEUR en 4 anys per contractar 5 hores setmanals de mitjana per alumne

Actualitzada 25/09/2023 a les 12:24

Laia Asso, directora general d'Educació Inclusiva de la Generalitat, ha assegurat aquest dilluns que el Departament d'Educació no podrà contractar més vetlladors per a les escoles durant aquest curs perquè ja s'ha exhaurit la partida d'aquest àmbit al pressupost. En els últims quatre cursos la partida ha passat de 15 a 30 milions d'euros, que permeten fer 70.000 hores setmanals de monitoratge de suport. Actualment hi ha uns 14.000 alumnes catalans que necessiten vetllador, ha dit Asso en una entrevista a TV-3, cosa que suposa 5 hores de mitjana a la setmana per a cada infant. Molts centres i famílies s'han queixat de la falta d'hores de vetlladors, però Asso assegura que el 80% dels centres tenen més hores ara que abans.Asso diu que sempre calen més recursos, però també es requereix més flexibilitat. «La figura del vetllador és un suport addicional, però en cap cas és el pal de paller. Quan parlem d'escola inclusiva és transformar el sistema al 100%», conclou.