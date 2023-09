Descobreixen nous usos per a un fàrmac aprovat per a tractar la leucèmia

El Nilotinib podria ser utilitzat per al tractament de malalties rares a la sang

Actualitzada 25/09/2023 a les 17:12

Investigadors de la Universitat de Múrcia (UMU) han descobert que determinats fàrmacs que s'utilitzen en l'actualitat per al tractament d'algunes leucèmies podrien tenir un ús alternatiu aplicats a determinades anèmies congènites derivades de malalties rares.Així es deriva d'una recerca del grup d'Immunitat, Inflamació i Càncer de la UMU, al costat de l'Institut Murcià de Recerca Biosanitària (IMIB) i al CIBERER, que han analitzat el medicament denominat «Nilotinib», que es comercialitza per a tractar la leucèmia mieloide crònica.Els investigadors han analitzat els mecanismes d'activació de les molècules denominades «inflamasoma» i han comprovat la seva implicació en diverses alteracions sanguínies.A més, han descobert el mecanisme pel qual s'activa i es regula aquesta alteració en les cèl·lules mare hematopoètiques, que són les responsables de produir totes les cèl·lules sanguínies de l'organisme.Sobre la base d'aquests avanços, han descobert en el citat medicament una nova ruta molecular que controla la formació de les cèl·lules sanguínies, la qual cosa obre la porta a l'ús d'aquest fàrmac, que ja està comercialitzat a Europa i Espanya, en el tractament de malalties rares com l'anèmia de Blackfan-Diamond (DBA), una patologia que s'associa a la falta de producció de glòbuls vermells.