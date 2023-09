Condemnen l'ICS per la mort d'una persona durant el trasllat a Barcelona pel tancament de la unitat cardíaca a Tarragona

Els fets van ocórrer el 2014 quan el servei d'hemodinàmica no operava en aquell horari

El TSJC ha condemnat l'Institut Català de la Salut (ICS) per la mort d'una persona atesa per infart durant el trasllat del pacient de l'hospital Joan XXIII de Tarragona al de Bellvitge, perquè la unitat cardíaca d'hemodinàmica es trobava tancada en aquell horari. Els fets van ocórrer el 25 de desembre de 2014 quan un home de 76 anys va ser atès al servei d'urgències del Joan XXIII.Després de diverses proves i d'activar el protocol per infart, unes hores més tard, la persona va ser derivada amb ambulància a Barcelona on va morir a l'altura del Vendrell. La magistrada considera que hi va haver una «actuació negligent» i es va fer en «retard». L'ICS haurà d'indemnitzar econòmicament la família de la víctima.