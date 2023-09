Condemnat a 20 anys de presó l'«assassí de Grindr» per assestar 63 punyalades a un home

Segons la sentència el condemnat va cometre l'assassinat amb traïdoria i acarnissament

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a 20 anys de presó Julián Ovejero, conegut com l'«assassí de Grindr», per l'assassinat d'un home, a qui va clavar 63 punyalades després de mantenir una trobada sexual amb ell a través d'una aplicació de cites.Segons la sentència, a la qual ha tingut accés EFE, el condemnat va cometre l'assassinat amb traïdoria i acarnissament i també haurà d'indemnitzar amb 24.140 euros la germana del mort.D'acord amb el veredicte del jurat, la sentència considera provat que el 23 de febrer del 2018, després d'haver mantingut relacions sexuals amb la seva víctima, Ovejero el va apunyalar en diverses parts del cos a la porta de casa seva.Després de causar-li les primeres lesions, el va arrossegar a l'interior de l'habitatge i va continuar agredint-lo amb una arma de doble tall d'uns 12 centímetres de longitud, i li va donar fins a 63 punyalades.Ovejero va atacar la seva víctima «de forma sobtada i sorprenent», «coneixent que estava embriagat i sota els efectes de drogues tòxiques i estupefaents» i el va sotmetre a «un patiment innecessari», relata la sentència.Els fets van passar en un pis de Madrid, al qual el condemnat va acudir després de citar-se amb NZ, de 35 anys i nacionalitat porto-riquenya, mitjançant l'aplicació Wapo, encara que tots dos ja havien quedat altres vegades a través d'altres mitjans com Grindr.N.Z. va ser trobat mort un dia després i Ovejero, que en el moment del crim tenia 23 anys, va ser detingut al setembre de 2021 a Argentina, d'on és natural.Al judici Ovejero va reconèixer davant el jurat tots els fets que se li imputaven pel que la Fiscalia va rebaixar la petició de pena de 25 a 20 anys de presó, a la qual cosa es van adherir tant l'acusació particular com la defensa.L'acusat va canviar així la seva declaració del 2022 davant el jutge, en què va dir que es va tornar com a boig i que estava drogat.