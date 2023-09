Almenys deu persones detingudes en la tercera nit de les festes de la Mercè de Barcelona

Assistents als últims concerts que s'han celebrat a l'entorn del Palau Reial haurien llençat objectes a la policia

Actualitzada 25/09/2023 a les 15:52

La tercera i última nit de les festes de la Mercè a Barcelona ha acabat amb deu persones detingudes. Fonts municipals han indicat que cinc d'aquests arrestos s'haurien produït a la zona de concerts ubicada a l'entorn del Palau Reial. Tot plegat va tenir lloc un cop van acabar les actuacions musicals i quan la policia havia de desallotjar el públic concentrat. Els fets haurien succeït al voltant de dos quarts de quatre de la matinada i alguns dels participants haurien llençat ampolles i d'altres objectes als agents. En l'operatiu hi van intervenir els Mossos i la Guàrdia Urbana. Segons ha pogut saber l'ACN almenys un mosso hauria resultat ferit.L'intendent en cap dels Mossos a Ciutat Vella, Víctor Martín Carbó, ha assegurat que «Barcelona és una ciutat segura i els concerts també». En una entrevista a Rac 1 ha remarcat que la policia està investigant els apunyalaments ocorreguts la nit de dissabte, però ha avisat que «han estat un fet puntual en què sis o vuit persones han fet actes delictius». Alhora, ha considerat que aquest succés no té perquè estar vinculat amb la festa. En aquest sentit, ha assenyalat que els Mossos estan «revisant testimonis i mirant càmeres» per determinar quins van ser els atacants i quina motivació tenien. Així mateix, ha valorat que tret d'aquest episodi la Mercè d'aquest any «ha estat molt segura».Pel que fa als aldarulls que s'han registrat en acabar els espectacles musicals, Martín Carbó ha deixat clar que els incidents han passat «dues o tres hores després del final dels concerts». Des del seu punt de vista, aquest fet indica que no estan relacionats amb els horaris o els aforaments. «Hem de gaudir de la festa i quan s'acabin els concerts, anar cap a casa», ha remarcat.A més, ha negat que els enfrontaments amb la policia que han tingut lloc la matinada d'aquest dilluns a l'entorn del Palau Reial puguin elevar-se a «batalla campal» i ha manifestat que han estat persones que «puntualment han fet llançaments a la zona de la Diagonal». Ha insistit en què els incidents d'aquesta nit no són comparables als disturbis que van tenir lloc la matinada de diumenge, tot i que ha admès que no es pot «normalitzar» la situació. A banda, ha detallat que aquesta passada matinada ha acabat amb dos agents dels Mossos ferits, un dels quals es troba en observació perquè té un genoll inflat. Paral·lelament, ha explicat que durant aquest cap de setmana els Mossos també han rebut diverses denúncies per agressions sexuals.Fonts de l'Ajuntament de Barcelona han indicat que un total de 20.000 persones van concentrar-se a l'entorn de l'escenari de Menéndez y Pelayo i prop de 8.000 van apropar-se al del Moll de la Fusta. A banda, 80.000 ciutadans i ciutadanes van aplegar-se a platja de Bogatell, on va tenir lloc un espectacle amb drons. En relació a la mobilitat, es van fer 1.263.000 desplaçaments, una xifra que suposa un increment del 19,5% respecte la mateix ajornada de les festes de la Mercè de 2019.