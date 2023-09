Vidal diu que Feijóo vol tapar amb la manifestació a Madrid una 'investidura fake'

La portaveu de Sumar En Comú Podem insta els partits catalans a 'estar a l'altura' per fer un govern progressista

Actualitzada 24/09/2023 a les 17:03

La portaveu de Sumar-En Comú Podem al Congrés dels Diputats, Aina Vidal, ha assegurat aquest diumenge que el PP vol tapar amb la manifestació a Madrid contra l'amnistia el fracàs de la propera investidura d'Alberto Nuñez Feijóo. «El candidat Feijóo ha abdicat de les seves responsabilitats», ha dit Vidal, que considera que manifestar-se en comptes d'estar «buscant aliances» per guanyar la votació al Congrés és «un frau democràtic». «Segueixen buscant el conflicte, la confrontació», ha lamentat. Vidal també ha apel·lat els partits catalans a «estar a l'altura» per fer un govern progressista amb PSOE i Sumar.



«Catalunya va votar per un govern de coalició», ha dit Vidal, que ha defensat l'aposta de la seva formació per «la via de la desjudicialització de la política».La dirigent de Sumar ha recordat que «en les properes setmanes” s'ha de tancar un acord “no només entorn de l'amnistia, sinó per la investidura».