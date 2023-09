Una aerolínia lloga roba perquè no hagis de portar gairebé equipatge als teus viatges

El preu se situa entre els 32 i els 45 euros per paquet de roba, i inclouen entre 3 i 6 parts a dalt i 2 o 3 parts de baix

Actualitzada 24/09/2023 a les 11:44

Com reservar la roba

La companyia aèria Japan Airlines (JAL) ha començat a provar el servei 'Any Wear, Anywhere'. D'aquesta manera, els viatgers, tant per turisme com per negoci, que utilitzin vols operats per JAL abans de l'agost del 2024 podran llogar roba a la destinació, reduint així el volum d'equipatge.Tal com detallen des de la pròpia web de JAL, l'objectiu no és només facilitar el viatge als turistes, sinó també «crear un entorn en què els viatgers puguin utilitzar opcions locals per a tots els aspectes de la roba, menjar i allotjament, transformant el turisme i els viatges de negocis en experiències més sostenibles».A més, «totes les peces de roba disponibles per a lloguer s'obtindran d'excedents d'estoc de botigues i de roba usada, promovent així el concepte d'economia circular», detallen. Després d'un període de prova d'aquest servei, JAL calcularà els canvis al pes de l'equipatge facturat dels passatgers i verificarà l'efecte de reducció de les emissions de diòxid de carboni en reduir el pes de l'avió. Per exemple, calculen que en un trajecte entre Nova York i Tòquio es reduirien 7,5 kg de CO2 portant 10 kg menys d'equipatge.Per contractar aquest servei, el passatger ha de visitar la web Anywearanywhere.store. Allí es pot triar entre una gran varietat de conjunts per a qualsevol estació i amb talles entre la S i la XL. A continuació, s'afegeix tot allò desitjat a la cistella de compra i s'introdueix el número de reserva de vol de JAL, la data de recollida i devolució de la roba i l'hotel on ens allotjem, que serà on la recollirem.El preu se situa entre els 32 i els 45 euros per paquet, que inclouen entre 3 i 6 parts a dalt i 2 o 3 parts de baix. Finalment, en acabar el viatge es tornen les peces de nou a l'hotel. Les reserves s'han de fer amb un mes d'antelació com a mínim.