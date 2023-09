Un terç dels casos d'alzheimer a Espanya es deu a hàbits modificables

Existeix una sèrie de factors de l'estil de vida que s'associen a un major risc de demència

Actualitzada 24/09/2023 a les 17:32

Quantes persones pateixen d'alzheimer a Espanya?

Gairebé un milió de persones conviu en l'actualitat amb l'alzheimer a Espanya. Es tracta d'una malaltia neurodegenerativa greu les causes de la qual continuen sent un misteri, però a mesura que aprenem més sobre la malaltia tenim més clar que el nostre estil de vida compleix amb un paper sovint determinant.Tant és així que, segons explica la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), més un terç dels casos d'alzheimer són atribuïbles a nou factors de risc modificables. És a dir, que existeixen circumstàncies sobre les quals tenim capacitat d'actuar que estan contribuint notablement al risc que les persones desenvolupin aquesta terrible malaltia.Aquests factors són «la diabetis mellitus, la hipertensió arterial en l'edat mitjana de la vida, l'obesitat en l'edat mitjana de la vida, el tabaquisme, la inactivitat física, la depressió, la inactivitat cognitiva, el baix nivell educatiu, la hipoacúsia (pèrdua d'oïda) i l'aïllament social», detalla Juan Fortea, Coordinador del Grup d'Estudi de Conducta i Demències de la SEN en un comunicat de premsa. «Una reducció d'entre un 10 i un 25% en aquests factors de risc podria prevenir entre 1 i 3 milions de casos d'alzheimer en el món».Tenint això en compte, afirma, «no sols urgeix impulsar plans de prevenció primària, principalment amb un major control dels factors de risc vascular i un estil de vida més saludable en general, sinó també invertir a aconseguir un major coneixement de la fisiopatologia d'aquesta malaltia que facilitaria el desenvolupament de fàrmacs més eficaços».Segons les dades de la SEN, actualment pateixen alzheimer unes 800.000 persones a Espanya. Es tracta de la malaltia que major discapacitat genera en persones majors a Espanya, i per tant una de les quals comporta majors despeses socials.Cada any es diagnostiquen uns 40.000 nous casos d'alzheimer; malgrat això, s'estima que el 80% dels casos lleus estan encara sense diagnosticar i que entre el 30 i el 40% dels casos totals també ho estan. Aquesta situació dificulta amb molt que es puguin instaurar tractaments farmacològics de manera precoç, la qual cosa alentiria la deterioració cognitiva i ajudaria a controlar els trastorns conductuals associats a la malaltia.Sigui com sigui, i tenint en compte que els fàrmacs disponibles actualment per a la malaltia només aconsegueixen retardar la progressió dels símptomes i que no disposem fins al moment de fàrmacs modificadors de la malaltia eficaces, la intervenció sobre aquests factors de risc modificables es postula en l'actualitat com una de les alternatives més eficaces per a la prevenció activa de la mateixa i per a reduir la seva incidència a futur.