Sanitat ordena la retirada de diversos productes de maquillatge de la marca Swiss Color España

L'alerta de l'AEMPS afecta totes les unitats de tres lots de productes

Actualitzada 24/09/2023 a les 12:04

611-PE: Swiss Color pigments per a maquillatge permanent gamma 2 IL16 Sangria Pigment / gamma 2 IL15 Cherri Pigment / gamma 2 IL14 Bordeaux Pigment / gamma 2 IL13 Kiss Pigment / gamma 2 IL12 Diva Pigment / gamma 2 IL11

613-PE: Swiss Color pigments per a maquillatge permanent gamma 4 IL19 Peach Pigment / gamma 4 IL10 Candy Pigment / gamma 4 IL18 Rosewood Pigment gamma 4 IL17 Maron Pigment

614-PE: Swiss Color pigments per a maquillatge permanent gamma 5 IB 30 Gold Brown Pigment / gamma 5 IB 31 Nature Brown Pigment / gamma 5 IB 32 Medium Brown Pigment / gamma 5 IB 33 Clasic Brown Pigment / gamma 5 IB 34 Dark Brown gamma 5 IB 35 Black Brown Pigment / gamma 5 IB 36 Ash Brown Pigment / gamma 5 IB 37 Orange Brown Pigment

Què diu el reglament?

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, ha ordenat a l'empresa Swiss Color España la suspensió de la comercialització i l'ús, així com la retirada del mercat, d'alguns dels seus productes de maquillatge.Segons l'agència, aquests productes presenten en la seva composició «alcohol isopropílic en una concentració superior a l'acceptada» a la Unió Europea. Es tracta de tintes per a tatuatge i maquillatge permanent.Aquesta suspensió de la comercialització i ús del producte, així com la seva retirada del mercat, ha afectat totes les unitats de tres lots de productes:L'AEMPS va anunciar l'entrada en aplicació del Reglament 2020/2081 i la restricció de l'ús de determinades substàncies en tintes per a tatuatges o maquillatges permanents.Així mateix, s'establia la prohibició de comercialitzar o utilitzar els productes que no complissin amb els criteris establerts a partir del 4 de gener de 2022 (en el cas de les restriccions relatives al pigment blau 15:3 i al pigment verd 7, a partir del 4 de gener de 2023), i consegüentment, aquelles tintes que no s'ajustessin amb allò establert haurien de ser retirades del mercat abans de la data indicada.Per tant, atès que l'empresa Swiss Color Espanya no ha reformulat la composició de diversos dels seus productes, ha incomplert el reglament.L'AEMPS ha instat qualsevol centre de tatuatge o professional d'aquest gremi que disposi d'algun d'aquests productes que s'abstingui d'utilitzar-lo i el retiri immediatament.