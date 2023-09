L'estiu tanca amb el doble de nits tòrrides que el 2022 i marca un nou rècord de nits tropicals

La temperatura nocturna supera els 20 graus en més de 60 nits al Barcelonès, Terres de l'Ebre, Costa Daurada o Portbou

Actualitzada 24/09/2023 a les 10:00

Les nits tropicals a l'interior de Catalunya, en augment

Un terç de les nits estivals a Barcelona han estat tòrrides

Portbou, l'únic municipi que afronta nits de més de 30 graus

Pel que fa a nits roents, aquelles en què els termòmetres no han baixat dels 30 graus, se'n va registrar una, a Portbou, la matinada del 21 d'agost (30,3 graus), segons va explicar el Servei Meteorològic de Catalunya a la xarxa X. No obstant, té opcions de quedar oblidada o amagada ja que la mínima oficial d'aquell dia es va registrar a mitja tarda i va ser de 26,6 graus. Les dues úniques ocasions en què un dia sencer no ha tingut en cap moment una temperatura inferior a 30 graus el segle XXI també es van observar a la mateixa localitat altempordanesa el 2003 (30,7 graus el 12 d'agost) i el 2018 (31 graus el 4 d'agost).

Catalunya ha tancat l'estiu amb el doble de nits tòrrides que les registrades el 2022 a la xarxa d'estacions automàtiques del Meteocat, segons una anàlisi de l'ACN. Si l'any passat es van recollir 98 nits on la temperatura no va baixar dels 25 graus arreu del país, entre el 21 de juny i el 21 de setembre d'enguany se n'han registrat 206. El 2022 ja va marcar la xifra més alta des de, com a mínim, 1998, així que aquest estiu s'ha polvoritzat el rècord. Durant el mateix període, també s'han observat un nombre mai vist de nits tropicals, prop de 5.000 en les gairebé 200 estacions del Meteocat. A municipis del Barcelonès, Terres de l'Ebre, Costa Daurada o a Portbou se n'han viscut més de 60 entre el solstici d'estiu i l'equinocci de tardor.Un total de 109 de les 184 estacions amb dades disponibles han marcat més nits per sobre dels 20 graus que mai. Entre els rècords destaquen Tarragona ciutat, on s'han viscut nits tropicals en 76 de les 92 jornades entre el 21 de juny i el 20 de setembre, Amposta (74), Alcanar (71) i l'Aldea (70). Aquestes poblacions costaneres van seguides d'Aldover (65), Cabrils i Vilanova i la Geltrú (64), Cunit i l'Ametlla de Mar (60).Al centre de la ciutat de Barcelona, a l'estació del Raval, en 85 dels 92 dies de l'estiu mai s'ha baixat de 20 graus, la dada més alta de Catalunya, però que no suposa un rècord per aquesta localitat: el 2018 es van viure 89 nits tropicals en el mateix període. La mateixa circumstància de valors alts però no plusmarques es dona a l'Illa de Buda (80), Badalona (77), els Alfacs (74), Torredembarra (68), Portbou (63) i el Perelló (61).El fenomen dels termòmetres no caient dels 20 graus ni per la nit, tradicionalment més típic de les zones costaneres, també s'ha viscut a l'interior com mai s'havia registrat abans a la la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques del Meteocat (XEMA). Segons el balanç de l'ACN de finals d'estiu fins al 20 de setembre i que es remunta als últims 25 anys, grans capitals comarcals com Granollers (55 dels 92 dies d'estiu han estat nits tropicals), Terrassa (41), Vilafranca del Penedès (31), Sabadell (29), Lleida (25) o Girona (14) han experimentat rècords. A la capital del Gironès, per exemple, mai s'havia passat de 8 en un any.A d'altres localitats, fins ara només havia constat un màxim d'una nit tropical cada estiu, una marca que s'ha esmicolat aquest any, com ha succeït a diversos municipis de la Catalunya Central i Prepirineu –és el cas de Vic (7), Olot (4), Molló (3), Montesquiu (3), la Seu d'Urgell (2) o Solsona (2).En conjunt, la XEMA n'ha registrat 4.870, gairebé un miler més que l'any passat (3.967), la xifra més alta fins ara. El nombre d'enguany duplica o triplica la majoria d'estius en l'últim quart de segle.D'altra banda, la mateixa xarxa d'estacions del Meteocat també ha observat més nits tòrrides que mai entre el 21 de juny i el 20 de setembre. Si bé el rècord ja es va batre l'any passat amb 98 en el conjunt d'observatoris, durant l'estiu del 2023 aquesta marca s'ha duplicat fins a 206. Amb tot, només són 31 les estacions que han patit temperatures nocturnes iguals o superiors a 25 graus més jornades que mai. Per exemple, ha succeït a Badalona (en 14 ocasions), els Alfacs (13), Tarragona (12), a Vinebre (9) o a Benissanet (6).A la ciutat de Barcelona, una de cada tres nits estivals (31) ha estat tòrrida, la xifra més alta de Catalunya amb escreix, com pràcticament cada any. Amb tot, a la capital del país se'n van viure més l'estiu passat, amb 38.Aquest fenomen també és eminentment costaner, però entre aquest juny i setembre se n'han registrat més que mai a algunes ciutats més allunyades del mar, com ara Granollers (4), Terrassa (3) o Banyoles (1). A més, s'han registrat nits tòrrides per primera vegada en el segle XXI a localitats com Alguaire (3), Font-Rubí (3), Amposta (2), Montmell (2) o bé els Hostalets de Pierola (2).