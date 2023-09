La prestació està destinada als ciutadans aturats que no hagin arribat a l'any de feina i no tinguin dret a atur

Actualitzada 24/09/2023 a les 19:55

Requisits per al subsidi

Estar aturat

Estar inscrit com demandant d?ocupació i subscriure el compromís d'activitat

Haver cotitzat almenys tres mesos (si es tenen càrregues familiars) o un mínim de sis (si no es tenen càrregues familiars); i menys d'un any

No percebre rendes superiors al 75% del salari mínim, sense comptar la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

Durada i quantia de la prestació

Si es tenen responsabilitats familiars, la prestació ha de durar els mateixos mesos en què s'hagi cotitzat. Si la cotització ha estat superior a sis taules, el subsidi durarà fins a 21 taules.

Si no es tenen responsabilitats familiars, el subsidi ha de durar un màxim de sis mesos.

Com sol·licitar l'ajuda

Model oficial de sol·licitud

​Identificació del sol·licitant, cònjuge i fills a càrrec, a través del DNI o TIE.

ÂDocument bancari on figuri el número de compte del qual sigui titular i on vulgui percebre la prestació.

ÂLlibre de Família o equivalents.

​Certificat d'empresa on s'acrediti la situació legal d'ocupació.

Justificant de les laves, si és requerit.

