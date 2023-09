Justícia justifica el càstig als dos condemnats pel 'crim de la Guàrdia Urbana' per incomplir el règim de comunicacions

El departament diu que les entrevistes de Peral "perjudiquen la seva reinserció"

Actualitzada 24/09/2023 a les 13:01

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, van justificar divendres passat l'obertura d'expedients disciplinaris als dos empresonats pel 'crim de la Guàrdia Urbana' per haver-se saltat la normativa penitenciària en matèria de comunicacions externes. El departament va obrir un expedient dimarts passat a Rosa Peral per haver concedit entrevistes telefòniques sense permís a Catalunya Ràdio i per a un documental de Netflix. La junta de tractament va avalar dijous 21 de setembre l'expedient per unanimitat, valorant que la «sobreexposició mediàtica» de Peral «perjudica el seu procés de reinserció».



A l'altre condemnat, Albert López, també se li ha obert un expedient i se li han aplicat mesures cautelars per tenir en la seva llista de telèfons autoritzats els números de dos periodistes, tot i que la seva defensa al·lega que van ser autoritzats fa dos anys. Segons el seu advocat, ara López només pot trucar-lo a ell i després d'autorització prèvia dels responsables de la presó.Calderó no ha volgut confirmar aquest extrem, però ha dit que un expedient no té res a veure amb l'altre. També ha recordat que poden ser recorreguts davant del jutge de vigilància penitenciària.