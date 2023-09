ERC vol crear un programa específic d'atenció a les víctimes d'abusos infantils en l'edat adulta

La proposta es debatrà al Parlament durant el debat de política general

Actualitzada 24/09/2023 a les 17:55

Esquerra Republicana registrarà una proposta de resolució per crear un programa específic d'atenció a les víctimes d'abusos infantils en l'edat adulta. L'anuncia arriba la setmana prèvia al debat de política general, quan el ple votarà aquesta i altres propostes en el debat que dona el tret de sortida al nou curs polític al Parlament. El punt forma part d'una proposta de resolució que tracta de manera més àmplia altres qüestions relacionades amb l'enfortiment dels serveis socials, les polítiques d'infància i el treball comunitari. L'objectiu, tal com diuen els republicans, és «abordar les conseqüències d'haver patit un abús sexual infantil en l'edat adulta».



Dotze Barnahus abans d'acabar l'any

Fins ara, i a falta d'un programa especialitzat, la conselleria d'Educació, amb Anna Simó al capdavant, assumia l'atenció de les persones adultes que en l'àmbit escolar i en edat infantil havien patit abusos. Així, la Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de Violència (USAV) oferia suport jurídic i el contacte amb entitats especialitzades. Esquerra Republicana proposa ara «un model específic i més precís que ajudi en el reparament del dolor».En la mateixa línia, el Govern de Pere Aragonès va inaugurar el març passat, la primera seu Barnahus -casa dels infants, en islandès- a Tarragona, un espai que reuneix un equip pluridisciplinari de professionals per atendre millor a infants i adolescents víctimes de violència sexual. La conselleria de Drets Socials, liderada per Carles Campuzano, va anunciar que el Govern inaugurarà dotze serveis Barnahus més repartits per tot Catalunya abans d'acabar l'any.A més, per millorar tant la prevenció com la reacció, el Govern va crear al juliol una comissió d'experts que ajudin a prevenir i reparar de forma integral aquest tipus d'agressions.Els republicans porten al Parlament aquesta proposta després que, durant el darrer any, els grups hagin investigat en una comissió parlamentària sobre la pederàstia a l'Església les violències sexuals contra infants en diferents àmbits. L'òrgan, impulsat per Esquerra Republicana, la CUP i els comuns, ha escoltat la veu d'experts, víctimes i representants del món eclesiàstic.