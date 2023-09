Comença la campanya de vacunació de tardor per prevenir les infeccions respiratòries

Per primera vegada s'immunitzarà els nadons del virus sincitial respiratori (VRS)

Actualitzada 24/09/2023 a les 10:26

Tercera campanya conjunta covid-grip

Guerra a la bronquilitis

Els plans de les comunitats

Catalunya, Galícia, Andalusia, Euskadi i Múrcia inauguren aquesta setmana la campanya de vacunació de tardor contra les infeccions respiratòries, en què la de la covid-19 i la grip tornaran a donar-se juntes a persones grans i persones de risc i per primera vegada es immunitzarà nadons del virus sincitial respiratori (VRS).Aquesta és una de les grans novetats de la temporada, en què el calendari infantil també ha introduït la vacuna antigripal pediàtrica i el de l'adult ha inclòs els fumadors com a població de risc de la grip.Respecte a la covid-19, s'han establert uns grups diana als quals s'administraran els sèrums actualitzats a les subvariants d'òmicron XBB.1.5 de la companyia Pfizer, les primeres dosis de les quals ha distribuït el Ministeri de Sanitat.Està previst que, segons avanci la campanya, augmenti la disponibilitat i se n'incloguin altres adaptades com la de Moderna, avalada ja a la UE.Sanitat ha repartit a més els 3,2 milions de dosis que va adquirir d'Hipra que, a diferència de les anteriors, és una vacuna de proteïnes, de manera que es restringeix als que tinguin contraindicades les d'ARNm.Per tercer any, es vacunarà simultàniament de covid i grip -que es poden solapar amb altres- als grups delimitats per la Comissió de Salut Pública en el document «Recomanacions de vacunació davant de grip i covid-19 la temporada 2023-2024 a Espanya».Davant el risc més gran que cursin quadres greus, la doble vacunació queda destinada als majors de 60 i als de més de 5 anys interns en centres de discapacitat i residències, així com persones amb altres patologies prèvies com diabetis, insuficiència renal, obesitat mòrbida o malalties cròniques cardiovasculars, neurològiques o respiratòries, embarassades o convivents de pacients immunodeprimits, entre d'altres.També es recomana al personal de centres i establiments sanitaris i sociosanitaris públics i privats i treballadors en serveis públics essencials –forces i cossos de seguretat, protecció civil i bombers– per evitar l'impacte en el sistema.Al marge de la conjunta, la de grip s'aconsella, a més dels nens de 5 a 59 mesos, a persones de 5 a 59 anys amb més risc de complicacions: pacients de 5 a 18 anys en tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic -per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye- i fumadors.Finalment, se l'haurien de posar els estudiants en pràctiques en centres sanitaris i sociosanitaris i persones amb exposició laboral directa a animals o a les seves secrecions.Fins ara només els menors de 2 anys amb alt risc de patir malaltia greu rebien un fàrmac contra el VRS; ara s'immunitzarà també nadons de 6 mesos nascuts entre l'abril del 2023 i el març del 2024.Rebran Nirsevimab, una bestreta monoclonal que ha demostrat una eficàcia del 74,5 % durant 5 mesos per prevenir la malaltia greu -no la infecció, ja que no és esterilitzant- del tracte respiratori inferior en menors d'un any durant la primera temporada de VRS .Un virus que, després de l'aturada a la del 2020, va tornar a circular amb força especialment la darrera temporada, quan va deixar 17.102 persones ingressades, la major part menors d'un any (12.422, el 38 %), seguits dels més grans de 80 (7.618 ingressos, el 23%).De moment, el programa es desenvoluparà així aquesta campanya en espera de noves estratègies que puguin sorgir com les vacunes ja autoritzades a la UE per a adults majors de 60 anys i embarassades.Galícia, Catalunya, Euskadi, Andalusia i Múrcia donaran el tret de sortida a la campanya, a la qual s'aniran sumant progressivament la resta, segons la informació que EFE ha demanat de les conselleries.Catalunya arrencarà dimarts a les residències i, a mitjan octubre, ampliarà a més de 60 persones de risc; el mes que ve iniciarà la immunització contra el sincitial a centres de primària de nadons nascuts entre abril i setembre de 2023 ia l'hospital, després del part, als que neixin entre octubre i març de 2024.