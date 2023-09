Catalunya participa en dos projectes europeus per captar finançament per a pimes dels sectors esportiu i agroalimentari

Les iniciatives compten amb un pressupost conjunt de 12,6 MEUR, subvencionat per la Comissió Europea

Actualitzada 24/09/2023 a les 13:09

Catalunya, a través d'ACCIÓ (l'agència per la competitivitat de l'empresa del departament d'Empresa i Treball), participa en dos projectes europeus dels sectors de l'esport i agroalimentari amb un pressupost conjunt de 12,6 MEUR. Es tracta per una banda d''INSHAPE', que pretén crear un hub per facilitar l'accés al finançament d'iniciatives en l'àmbit de l'esport i, per l'altra, de 'CESAM', que se centra en afavorir l'economia circular i la innovació en les cadenes de valor agroalimentàries. Ambdues iniciatives s'enfoquen a captar finançament per a pimes, estan subvencionades per l'Instrument d'Inversions en Innovació Interregional (I3) de la Comissió Europea i tenen una durada aproximada de tres anys.



Hub europeu en l'àmbit de l'esport

L'economia circular i la innovació al sector agroalimentar

Un d'aquests projectes és 'INSHAPE: European cross regional innovation for Sports & Active Healthy Lifestyle', que se centra en l'objectiu de crear un hub europeu d'innovació i d'accelerar les inversions en pimes d'alt potencial en l'àmbit de l'esport, la vitalitat i la tecnologia. D'aquesta manera, INSHAPE pretén construir noves cadenes de valor interregionals i afavorir la digitalització de serveis i productes.Tot això, es durà a terme oferint suport a les empreses del sector de l'esport, mitjançant el finançament i proporcionant serveis, per facilitar el seu accés al mercat en les fases de comercialització i expansió. El pressupost total del projecte INSHAPE és de gairebé 9,6 MEUR i pretén arribar a més de 100 pimes.A banda de l'agència per a la competitivitat de l'empresa, també participen en la iniciativa 21 socis de diferents regions europees, entre els quals hi ha el clúster català de la indústria de l'esport (INDESCAT) i l'empresa Onalabs Inno-Hub. El coordinador del projecte serà el clúster Stichting Sports and Technology dels Països Baixos.En aquest cas, el projecte s'emmarca, a més, en les actuacions que s'impulsen en el marc de l'estratègia de clústers catalana, amb l'objectiu de connectar l'ecosistema català a escala internacional per promoure el desenvolupament de projectes col·laboratius. Concretament, s'articula a través del programa Catalunya Clústers, impulsat per la Generalitat i que actualment incorpora 27 clústers catalans que agrupen més de 2.700 empreses i agents associats amb una facturació de més de 70.000 MEUR.L'altre projecte és el 'CESAM: Circular Economy and Sustainable solutions for Agri-food in the Mediterranean', que té com a intenció principal contribuir a un model d'economia circular i sostenible, així com als objectius de l'Agenda 2030. Les seves actuacions s'orientaran a potenciar les cadenes de valor agroalimentàries innovadores, per facilitar la introducció de nous desenvolupaments tecnològics que millorin la gestió dels recursos del sector.En aquest sentit, a través de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, coordinadora del projecte, es donarà suport, mitjançant la inversió en pimes, a la innovació interregional i a les solucions i tecnologies sostenibles del sector. Els territoris que formen part d'aquesta iniciativa són Catalunya, les Illes Balears i Occitània (França).El pressupost total per a CESAM és de més de 3 MEUR. En el marc del projecte, hi haurà diverses convocatòries de finançament, una d'elles tindrà un import de 900.000 euros, que es repartiran entre un total de 20 pimes. Les empreses implementaran els seus projectes d'inversió al voltant de qüestions estratègiques com el tractament i reciclatge d'aigües industrials, la concepció d'un embalatge ecològic lliure de plàstics amb nous materials o l'optimització de processos circulars i la reducció de residus.Entre els socis participants en el projecte hi ha les empreses catalanes Derypol, SA i la pime Go Zero Waste, SL. Provinent de les Illes Balears, hi participa la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia i l'empresa Terracor, SAT. Per part d'Occitània, el projecte compta amb les entitats Agri Sud Ouest Innovation, Newtimes i Asclepios Tech.