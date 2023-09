Aquests són els aliments que no has de menjar si pateixes migranyes

Existeixen diferents aliments que desencadenen el mal de cap

Alcohol i cafè

Aliments amb nitrats

Formatge curat

Marisc

Xocolata

Sopes de sobre

Begudes edulcorades

Altres aliments

La migranya és un tipus de mal de cap, usualment molt intens; un fort dolor localitzat en una part del cap i que es dona amb freqüència periòdica. Afecta a més de 5 milions de persones a Espanya, de les quals un milió i mig pateixen mal de cap més de 15 dies al mes. La migranya continua sent una malaltia subestimada i això que un atac pot durar entre 4 i 72 hores.Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) la migranya està entre les 20 malalties més discapacitants que existeixen. A gairebé la meitat dels pacients els provoca discapacitat de moderada a greu. Però ni tan sols tots els malalts se la prenen prou de debò: una quarta part de les persones que pateixen migranya mai ho ha consultat amb el metge i la meitat abandona el seguiment després de les primeres consultes.Prendre-s'ho de debò implica tenir sota control moltes coses, per exemples els horaris. Els horaris irregulars són desencadenants bastant constants de migranyes. I també el que es menja. Perquè hi ha aliments que lluny d'ajudar-nos poden causar una migranya, desencadenar-la. No tots són els mateixos en tots els pacients, però hi ha alguns que es repeteixen i demostren el seu impacte negatiu.Són desencadenants bastant constants en la major part dels migrañosos. L'alcohol redueix els nivells d'aigua de l'organisme, evitant una correcta hidratació, alguna cosa que fa que el mal de cap aparegui. La cafeina del cafè estimula el sistema nerviós i pot originar un potent mal de cap en els qui són propensos.En aquest grup se situen el bacon, el salami o les salsitxes. A més, els precuinats també s'inclouen en un altre grup de productes a evitar.La tiramina és un aminoàcid capaç estrènyer o eixamplar els vasos sanguinis. D'aquesta manera, pot provocar intensos maldecaps. Aquesta substància és més elevada quan més anyenc és l'aliment i és el que ocorre amb el formatge curat, que hem de descartar si som propensos a les migranyes.És recomanable evitar o reduir el consum de mariscos, ja que contenen histamina, un altre dels components sovint relacionats amb les migranyes.No només conté tiramina, sinó també feniletilamina i teobromina, substàncies totes dues relacionades amb el mal de cap i amb l'estimulació del sistema nerviós.Al costat de la histamina i la tiramina, hi ha altres substància que ha d'encendre les nostres alarmes si patim migranyes: el glutamat monosódico. És un potenciador del sabor que usa molt la indústria de l'alimentació per a donar més sabor. El mal és que afavoreix l'acumulació d'histamina. I les sopes de sobre o pot i els brous envasats són riques en glutamat monosòdic. De la mateixa manera, els aliments processats en general.No totes, però sí que cal evitar, almenys, les que porten aspartam en la seva composició. Aquest edulcorant artificial ajuda a desencadenar maldecaps.Vi negre, ceba, figues, alvocat, cítrics i plàtans són també rics en tiramina, i, per tant, desaconsellables per a una persona propensa a les migranyes.