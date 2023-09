Una nova anàlisi de l'OMS confirma un repunt del còlera

44 països van notificar casos el 2022 i els brots van ser majors

Actualitzada 23/09/2023 a les 10:21

Les estadístiques completes sobre el còlera per al 2022, publicades aquest divendres per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), han confirmat que el món està davant d'un repunt del còlera ja que 44 països van notificar casos el 2022, fet que suposa un augment del 25 % respecte als 35 països que van notificar casos el 2021.Aquest informe mostra que els casos de còlera notificats a l'OMS el 2022 van ser més del doble que el 2021 i que no només hi va haver més brots, sinó que els brots van ser majors.Set països (Afganistan, Camerun, República Democràtica del Congo, Malawi, Nigeria, Somàlia i República Àrab Síria) han notificat cadascun més de 10.000 casos sospitosos i confirmats. I, com més gran és el brot, més difícil sol ser controlar-lo.Les dades actuals per al 2023 suggereixen que aquest repunt global continua. Actualment, 24 països informen sobre brots actius, i alguns països es troben enmig de crisis agudes.El còlera és una infecció intestinal aguda que es propaga a través d'aliments i aigua contaminats amb excrements que contenen el bacteri Vibrio cholerae. Està estretament relacionat amb la manca d'aigua potable i el sanejament adequats, a causa del subdesenvolupament, la pobresa i els conflictes.El canvi climàtic també està exercint un paper en aquest augment, ja que fenòmens climàtics extrems com inundacions, sequeres i ciclons desencadenen nous brots i empitjoren els existents.La demanda creixent de materials contra el còlera ha estat un desafiament per als esforços de control de malalties a nivell mundial. Des de l'octubre del 2022, el Grup de Coordinació Internacional (GCI), l'organisme que gestiona els subministraments de vacunes d'emergència, ha suspès el règim de vacunació estàndard de dues dosis a les campanyes de resposta al brot de còlera i ha utilitzat al seu lloc un enfocament de dosi única.L'OMS està ajudant els països a respondre els brots de còlera amb caràcter d'emergència mitjançant l'enfortiment de la vigilància de la salut pública, la gestió de casos i les mesures de prevenció; subministrament de subministraments mèdics essencials; coordinar desplegaments sobre el terreny amb socis; i donar suport a la comunicació de riscos i la participació comunitària.Així mateix, l'organització ha sol·licitat 160,4 milions de dòlars per respondre el còlera mitjançant el pla estratègic mundial de preparació, disposició i resposta. S'han alliberat 16,6 milions de dòlars del Fons de Contingència per a Emergències de l'OMS per a la resposta al còlera el 2022 i el 2023.