Un estudi confirma que la psoriasi augmenta el risc de malaltia cardíaca

Actualitzada 23/09/2023 a les 19:45

Com es relacionen la psoriasi i el cor?

Què és la psoriasi i quins són els seus símptomes?

Les malalties cardíaques són actualment la principal causa de mort a Espanya, tot i que en un gran nombre de casos és possible prevenir-les. De fet, moltes vegades el risc d'un pacient ve determinat per altres condicions que pateix; així, tractar aquestes patologies pot ser clau per millorar la salut cardiovascular.En aquesta línia, un recent estudi transversal a gran escala publicat a la revista Journal of Investigative Dermatology especialitzada ha trobat que fins a un terç dels pacients amb psoriasi greu reuneix els criteris per ser diagnosticat amb disfunció microvascular coronària, cosa que representa una proporció molt més gran que la de la població general.Aquest treball construeix sobre evidència prèvia que ja havia donat pronòstics negatius per a les persones amb psoriasi severa i disfunció microvascular coronària, si bé la literatura en aquest sentit està composta principalment d'investigacions sobre cohorts reduïdes.En aquest cas, els autors van enrolar 448 pacients amb psoriasi moderada a severa sense malalties cardiovasculars prèviament diagnosticades, i els van practicar una prova d'imatge (ecocardiografia Doppler transtoràcica) per avaluar la microcirculació coronària: és a dir, la circulació pels vasos sanguinis més diminuts del cor, un fenomen amb una implicació fonamental en el subministrament d'oxigen als teixits cardíacs.Aquest mètode va llançar que fins a un 31,5% dels pacients patia disfunció microvascular coronària, una incidència força superior a l'observada a la població general. Això posa aquestes persones en un risc molt superior de certs tipus daccident cardíac i malaltia cardiovascular greu.Segons aquests investigadors, aquesta troballa evidencia la necessitat d'avaluar la microcirculació coronària dels pacients amb psoriasi, atès que constitueixen una població especialment vulnerable. L'actuació primerenca davant d'aquests problemes pot ser fonamental per reduir el risc d'aquests pacients de patir malalties cardiovasculars severes.La psoriasi és una malaltia cutània de llarga durada que causa envermelliment, escates platejades i irritació de la pell. Depenent de la forma que presenti, podem trobar diversos tipus de psoriasi. La psoriasi pustulosa, localitzada al voltant de les ungles de les mans i dels peus. I la psoriasi seborreica que fa que es formin escates.Es presenta com una erupció monomorfa, simètrica, la lesió elemental de la qual és molt característica; alguns dels símptomes inclouen la pell irritada, vermella i amb escates; els canvis a les ungles, el dolor articular, les lesions genitals i la caspa abundant al cuir cabellut.La psoriasi no té cura en l'actualitat, però hi ha diverses opcions de tractament que ajuden a mantenir els símptomes de la malaltia sota control i a millorar la qualitat de vida dels pacients.