Mitma acomiada Verano Joven amb 4 milions de viatges fets amb transport públic amb descomptes de fins al 90%

Dos milions de joves entre 18 i 30 anys s'han registrat a la web del Ministeri per accedir a aquests ajuts

Actualitzada 23/09/2023 a les 17:27

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) culmina el programa Verano Joven facilitant que més de dos milions de joves d'entre 18 i 30 anys hagin pogut viatjar aquest estiu amb els descomptes de fins al 90% als bitllets d'autobús i tren. D'aquests dos milions, més d'1,13 milions han viatjat amb bitllets amb descomptes.En total, s'han registrat quatre milions de viatges entre el 15 de juny i el 15 de setembre, el 60% dels quals s'han fet en ferrocarril i la resta per carretera. En aquest sentit, el 69% dels viatgers únics han utilitzat el tren per moure's per Espanya, i el 51% ho van fer per carretera.A més, s'han registrat 16.134 Passes Interrail per viatjar per tot Europa només per a joves, cosa que implica gairebé assolir els 17.600 passis que es van vendre en total a Espanya el 2022, tant a través de Renfe com del web Interrail.eu, i sense distinció dedat.Les destinacions més demandades fins ara dins d'Espanya són a Andalusia, València, Catalunya i Madrid, ja que el 80% dels viatges tenen l'origen i/o la destinació en aquestes comunitats autònomes. En concret, el 27% dels trajectes s'han fet entre Madrid i Catalunya, Madrid i la comunitat valenciana i entre Madrid i Andalusia.En aquest sentit, entre les deu rutes més demandades hi ha les que es realitzen entre Madrid i Barcelona i Madrid i València, seguides dels trajectes entre Madrid i Alacant, Màlaga, Sevilla, Granada i Saragossa. Els viatges Madrid-Bilbao, i viceversa, i Barcelona-València, i viceversa, també es troben entre els deu trajectes més utilitzats. Andalusia lidera com la regió amb més viatges interns registrats, amb el 7,4% del total, seguida per Galícia (4,5%) i Catalunya (3,5%).