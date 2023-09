Els Mossos recuperen la placa de bronze commemorativa robada al cim del Matagalls

Hi ha dos investigats: el venedor en una botiga d'antiguitats a Madrid i el comprador ubicat a Catalunya

Els Mossos d'Esquadra han recuperat la placa de bronze commemorativa robada al cim del Matagalls (1.697 metres). La placa, de 40x25 centímetres, estava instal·lada a la Creu de Matagalls en honor del mossèn Jaume Oliveras i estava catalogada com a patrimoni cultural al Parc Natural del Montseny. Va desaparèixer en un moment indeterminat entre els anys 2020 i 2021, i els fets es van denunciar aquest 2023 pel Club Excursionista de Gràcia. Els investigadors van veure la placa a la venda en un portal d'internet dedicat al col·leccionisme i van iniciar les comprovacions per veure si era la placa original. Hi ha dos investigats: el venedor situat en una botiga d'antiguitats a la Comunitat de Madrid i el comprador ubicat a Catalunya.



La placa serà retornada a l'Ajuntament de Montseny durant les properes setmanes per a la seva restitució a la base de la Creu de Matagalls, segons ha detallat la policia catalana. La placa va ser instal·lada en honor del mossèn Jaume Oliveras i Brossa, excursionista i escalador que va realitzar la Travessa Matagalls-Montserrat l'any 1904. El Club Excursionista de Gràcia va instal·lar el 2004 dues plaques idèntiques: la primera al Santuari de Montserrat i la segona al cim del Matagalls. La placa als peus de la Creu està integrada com a patrimoni cultural al Parc Natural de Montseny, protegit aquest pel decret 127/2021.Els investigadors en veure la placa a la venda a un portal d'internet dedicat al col·leccionisme van iniciar les comprovacions per tal de veure si era la placa original, i per si constava alguna denúncia per sostracció. La placa va desaparèixer dels peus de la creu en un moment indeterminat entre els anys 2020 i 2021, i els fets es van denunciar aquest 2023, arran que el club excursionista propietària va ser coneixedora de la desaparició arran de la investigació policial. La traçabilitat de la placa va facilitar la identificació de la cadena de receptadors, des d'una botiga d'antiguitats de la Comunitat de Madrid fins a les mans d'un col·leccionista privat ubicat a Catalunya. Els Mossos no descarten nous investigats.