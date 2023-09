El govern espanyol declararà 'zona afectada greument per emergències' els municipis colpejats per la gota freda

La mesura permet reduir fins a un terç el termini de tramitació de les ajudes a entitats locals per catàstrofes naturals

Actualitzada 23/09/2023 a les 18:51

La ministra de Política Territorial i portaveu del govern en funcions, Isabel Rodríguez, ha anunciat aquest dissabte que el pròxim dilluns el Consell de Ministres aprovarà la declaració de «zona afectada greument per emergències» pels municipis colpejats per la gota freda. La mesura permetrà reduir fins a un terç el termini de tramitació de les ajudes a entitats locals per catàstrofes naturals. La DANA del 3 i 4 de setembre va deixar un balanç de vuit persones mortes i nombrosos danys materials a Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Castella-la-Manxa, Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Comunitat de Madrid i Múrcia. A Catalunya, els estralls es van concentrar al Montsià i a les localitats d'Alcanar, Ulldecona i Santa Bàrbara.