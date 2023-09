Cau un grup criminal a Tarragona que obligava tres dones a prostituir-se al carrer i a vigilar plantacions de marihuana

La Policia Nacional ha detingut cinc persones i ha fet registres en domicilis de Salou, l'Ametlla de Mar i Miami Platja

Actualitzada 23/09/2023 a les 11:01

La Policia Nacional ha desmantellat un grup criminal a Tarragona que obligava tres dones a prostituir-se al carrer i a vigilar plantacions de marihuana indoor. S'han detingut cinc persones –dues de les quals han ingressat a presó- i s'han fet registres en domicilis de Salou, l'Ametlla de Mar i Miami Platja. En aquests habitatges s'han decomissat quatre telèfons mòbils i nombrosa documentació. Alguns dels integrants d'aquesta organització criminal van violar i colpejar una de les víctimes, que va haver de ser hospitalitzada en estat greu per les lesions. El grup criminal estava format per un clan familiar d'origen romanès, que presumptament es dedicava a captar dones i traslladar-les a Espanya amb la falsa promesa d'un treball legal.



Una de les implicades aprofitava la seva condició de dona per no aixecar sospites a les víctimes i les enganyava dient que anaven a treballar al sector de la neteja o de l'hostaleria, segons detalla la Policia Nacional. Els investigadors van detectar que els implicats sortien de Romania via aèria fins a Barcelona i després es desplaçaven en cotxe a Tarragona. Les víctimes eren obligades llavors a exercir la prostitució a la via pública o en prostíbuls. A més, s'exigia a les dones que contraguessin matrimoni amb membres del clan criminal per tal que la seva activitat delictiva no es detectés durant els viatges.Els integrants del grup criminal colpejaven i amenaçaven a les víctimes, arribant a violar repetides vegades i lesionar de gravetat una d'elles, que va acabar hospitalitzada. A més, exigien a les víctimes que controlessin plantacions de marihuana tipus indoor de l'organització. La droga es transportava cap a Itàlia i allí es venia, amb més beneficis per a la xarxa criminal. L'operatiu policial es va iniciar a partir d'una investigació de la policia de Romania i ha culminat amb l'alliberament de tres víctimes a Tarragona i cinc detinguts acusats dels delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, delicte contra la salut pública, agressió sexual, lesions, falsedat documental i pertinença a grup criminal.