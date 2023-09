Una dona 'reviu' en un tanatori després d'haver estat donada per morta a l'hospital, però mor definitivament hores després

El tanatopractor que preparava el cos per a la vetlla de l'anciana es va adonar que encara respirava

Avís del tanatopractor

L'Hospital San Juan de Dios de Saragossa i el tanatori del cementiri de Torrero, a la mateixa localitat, han presenciat aquesta setmana un insòlit episodi digne de sèrie de suspens. I és que una dona de 90 anys, que va ser donada per morta el 18 de setembre passat, 'va reviure' quan estava sent preparada per a la vetlla prèvia al seu funeral.Va ser al voltant de les 23.00 hores quan els metges van certificar la mort de l'anciana per causes naturals, que prèviament havia entrat a «parada cardíaca constatada i sense possibilitat de reanimar-la», segons ha avançat el medi local El Periódico d'Aragó i recull, a alhora, el comunicat oficial de l'hospital.Els responsables van trucar a la filla de la morta per comunicar-li la notícia, que es va traslladar fins al centre hospitalari per veure el cos sense vida de la seva mare i fer els tràmits corresponents per traslladar-lo al tanatori. Quan aquesta va arribar, va topar amb la sorpresa que la seva mare ja havia estat traslladada al mortuori i els funcionaris estaven preparant la sala, que s'obriria l'endemà, perquè els seus familiars i familiars li donessin l'últim adéu.Si bé aquests preparatius van haver de ser cancel·lats, ja que el tanatopractor que s'estava encarregant de preparar el cos al taüt va alertar la resta de treballadors que la dona, que estava col·locada en una taula, encara respirava.Després d'aquesta sorprenent notificació, els funcionaris del tanatori van activar el protocol corresponent per tornar a traslladar la dona gran a l'hospital. Van trucar a l'hospital i un grup de metges va anar al lloc, on van constatar que, efectivament, la dona presentava signes vitals. Així doncs, cap a les 4.00 de la matinada va tornar a ingressar a l'hospital, on va passar a estar vigilada pels facultatius.«La pacient tenia una lleu activitat cardíaca pel que se'l va traslladar a l'hospital en situació de coma arreactiu, situació similar a la prèvia a la parada cardíaca i en situació de final de vida», afirma l'hospital en el comunicat.De nou, la seva filla va ser avisada pel centre hospitalari, però aquesta vegada per informar-lo que la seva mare havia tornat a ser ingressada perquè era viva. En aquesta segona visita a l'hospital, la noia va poder veure i estar-hi fins a la tarda del 19 de setembre, quan finalment va morir.De moment es desconeixen les causes que van poder provocar aquest error mèdic. Tot i això, des del mateix centre, i tal com recull El Heraldo de Aragón, asseguren que aquest fenomen pot passar en «pacients crítics» ja que el cos pot tenir una reacció que fa que el cor torni a funcionar durant un temps determinat.Per part seva, el Grup d'Homicidis de la Prefectura Superior de Policia d'Aragó ha obert una investigació del succés, que avança sota la supervisió de la magistrada titular del Jutjat d'Instrucció número 12 de Saragossa.Tot i que en principi descarten qualsevol tipus de responsabilitat penal, intenten esbrinar si el trasllat al tanatori va poder influir en la mort final de l'anciana, informen des del medi local.