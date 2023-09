Una dependenta de París explica per què els francesos odien que els parlin en anglès

Una treballadora de Zara a París denuncia que els nord-americans exigeixen que se'ls parli en anglès

Actualitzada 22/09/2023 a les 19:21

Una xilena que treballa en un Zara de París ha compartit al compte de Tik Tok el motiu pel qual segons ella els francesos odien que els parlin en anglès, despertant la curiositat de milers d'usuaris.La dependenta de la botiga de roba, que aclareix que sap el mínim de francès per desenvolupar-se amb la clientela, atén cada dia francesos i, especialment, «turistes de tot el món» que «arriben i et pregunten tímidament si parles anglès, espanyol o un altre idioma».La usuària Triniyecorat admet que «sempre que se m'acosta una persona de primeres l'intento parlar en francès», però els nord-americans «exigeixen que els atenguis en anglès».Arran d'aquestes pretensions, la xilena ha arribat a la conclusió que per als parisencs «ha de ser xocant que arribin i ni tan sols et preguntin».«Es creuen amos del món i assumeixen que el globus sencer ha de parlar el seu idioma només per ser gringos», continua expressant el pensament dels francesos cap a aquesta clientela.Triniyecorat posa d'exemple una companya francesa que mentre atenia en francès una clienta estrangera en un dels emprovadors, la compradora li va respondre secament demanant-li que li parlés en «english».Davant d'aquesta actitud, la xilena no va dubtar a defensar la seva companya francesa i va sentenciar: «Jo no vaig pel món dient a la gent espanyol, parla'm en espanyol».