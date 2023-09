Transports assegura que està ultimant un acord per no aplicar el pagament per ús en autopistes i autovies

El govern espanyol planteja alternatives com bonificacions per utilitzar el tren per al transport de mercaderies

Actualitzada 22/09/2023 a les 10:26

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha explicat aquest divendres que l'acord amb la Comissió Europea sobre l'addenda al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per no aplicar el pagament per ús a autopistes i autovies encara no està tancat tot i que s'ha mostrat «optimista». En una atenció als mitjans de comunicació abans de l'inici de la reunió informal de ministres de Transports que se celebra al recinte de l'Hospital de Sant Pau, Sánchez ha explicat que s'estan estudiant altres alternatives perquè s'utilitzin altres mitjans de transports, com per exemple bonificacions en els cànons per a l'ús d'autopistes ferroviàries.D'altra banda, ha considerat que quan es va proposar el pagament per ús es va fer en circumstàncies diferents a les actuals i que la seva aplicació podria representar un «doble gravamen». Concretament, la ministra ha recordat que la primavera passada es va aprovar la directiva que fixa que a partir del 2027 s'establiran en tota la UE un sistema de comptabilitat d'emissions.Segons Sánchez, les alternatives al pagament per ús que el govern espanyol està plantejant a l'executiu comunitari estan sent rebudes «satisfactòriament» pel govern europeu.Sánchez ha fet aquestes declaracions a l'entrada de la reunió que els ministres europeus de Transports celebren aquest divendres a Barcelona, en el marc del torn de la presidència espanyola de la Unió Europea. En aquest sentit, ha destacat que la trobada permetrà seguir reflexionant sobre com els mitjans de transport «han de servir per seguir fomentant la cohesió social i territorial entre els estats de la UE».També es tractaran els paquets legislatius sobre seguretat vial i seguretat marítima i a la finalització de la reunió està previst que es presenti la Declaració de Barcelona.