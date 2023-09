La fiscalia de Florència creu que el cas de la 'noia de Portbou' va ser un crim però l'arxiva per manca de proves

La burocràcia ha impedit que el ministeri públic hagi pogut investigar a Catalunya o a Àustria

Procediment penal

El fiscal que va reobrir el cas a Itàlia creu que ara per ara no pot arribar al final però està convençut que darrera de l'escena de l'Evi penjada a la branca del pi “hi ha alguna cosa més”. Ha investigant juntament amb l'equip de policia que va dur el cas del “mostro di Firenze” — Anna Punsí (@punsix) September 22, 2023

La fiscalia de Florència creu que el cas de la 'noia de Portbou' va ser un crim, però després de mesos d'obrir un procediment penal per aclarir-ne la causa de la mort, ha hagut d'arxivar-lo per manca de proves. Segons explica la periodista Anna Punsí a X, el fiscal que va reobrir el cas a Itàlia creu que ara per ara no pot arribar fins al final, però està convençut que darrere l'escena de la jove que va aparèixer penjada d'un pi «hi ha alguna cosa més». La burocràcia, relata Punsí, també li ha impedit poder investigar el cas tant a Catalunya com a Àustria. El cos de la jove es va localitzar el setembre del 1990, i van haver de passar 32 anys més abans no se la identifiqués gràcies al programa 'Crims'. Era Evi Anna Rauter, una jove italiana.El setembre del 1990 va aparèixer una noia penjada d'un pi a Portbou (Alt Empordà). No portava cap mena d'identificació i, a partir d'aquí, i sense tenir cap idea del què li havia passat, es va obrir una investigació. La impossibilitat de confirmar de qui es tractava, ni tampoc trobar cap mena de pista, va fer que la investigació s'encallés i el cas quedés aturat durant molts anys.A principis de juny de l'any passat, però, la 'noia de Portbou' -com se la va anomenar- va tornar a aparèixer als mitjans, arran de l'emissió de dos capítols de 'Crims' centrats en el cas. S'apuntava que la jove podria ser Evi Anna Rauter, una noia italiana que havia desaparegut, precisament, el setembre del 1990.Arran del 'Crims' i també d'un altre programa d'una televisió austríaca, es va aconseguir contactar amb la germana de la jove italiana desapareguda. I a través de fotografies que li va mostrar la Guàrdia Civil (corresponents al moment en què es va trobar el cadàver) la germana va poder-la reconèixer. A més, també es va fer un informe pericial, comparant les fotografies del cos amb les que va aportar la germana, que va confirmar que la noia trobada morta a Portbou era Evi Anna Rauter.Mentre durava la identificació, l'estiu de l'any passat la fiscalia italiana va obrir un procediment penal per aclarir la mort de la noia. De fet, el forense que va fer l'autòpsia a la jove italiana, Rogelio Lacaci, va explicar al programa 'Crims' que la mort no podia haver estat un suïcidi (com s'havia considerat).La seva tesi xocava amb la del guàrdia civil que va investigar el cas l'any 1990, Enrique Gómez Varela, i amb la del forense Narcís Bardalet; ells dos, en canvi, mantenien que sí que podria ser una mort d'aquest tipus.Durant la investigació del cas feta per 'Crims', a més, també es va posar en relleu que hi havia sis joves austríacs que havien acampat a 50 metres del pi la matinada que va aparèixer penjat el cos d'Evi Anna Rauter.Ara, segons explica Anna Punsí a la xarxa social, la fiscalia de Florència ha arxivat provisionalment el cas per manca de proves. La fiscalia pensa, però, que la mort de la 'noia de Portbou' va ser un crim. «El fiscal que va reobrir el cas a Itàlia creu que ara per ara no pot arribar fins al final, però està convençut que darrere l'escena d'Evi penjada a la branca d'un pi hi ha 'alguna cosa més'», relata Punsí a X.La periodista explica que la burocràcia també ha impedit que la fiscalia de Florència pugui investigar tant aquí com a Àustria. La investigació feta pel ministeri públic pel cas d'Evi Anna Rauter s'ha fet conjuntament amb l'equip de policia que va dur el cas del 'monstre de Florència' (nom amb què els mitjans de comunicació van batejar una sèrie d'assassinats dobles comesos entre els anys 1968 i 1985).