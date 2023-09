Foment del Treball mostra satisfacció per l'aposta del Govern per la Ryder Cup

Una quarantena d'associacions consideren l'esdeveniment «una oportunitat rellevant per al futur del país»

Foment del Treball ha mostrat la satisfacció de la institució pel fet que el Govern hagi anunciat l'interès perquè Catalunya aculli el campionat de golf Ryder Cup l'any 2031. A parer de la patronal es tracta d'un esdeveniment esportiu «de primer nivell» que tant aquesta institució com una quarantena d'associacions més han destacat com «una oportunitat rellevant per al futur del país».El Govern ha explicat que vol reprendre les negociacions després que els organitzadors s'hagin obert a celebrar l'esdeveniment amb les instal·lacions actuals, sense construir un tercer camp de golf a Caldes de Malavella. Aquesta era una petició inicial dels organitzadors però que rebutgen de ple des del Palau de la Generalitat.