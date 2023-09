El 97% dels consumidors continua rebent trucades comercials, tot estar prohibides

Tan sols un 8,6% dels enquestats sap com denunciar l''spam' telefònic, segons Facua

Actualitzada 22/09/2023 a les 13:53

El 97% dels consumidors continua rebent trucades spam sense haver-ne donat el consentiment, segons un estudi de l'associació de consumidors Facua. Les trucades comercials estan prohibides des de finals de juny d'aquest any, però, malgrat això, gairebé la totalitat d'enquestats assegura que n'ha seguit rebent. Així ho constata un informe de Facua, que detalla que un 56,9% dels enquestats ha rebut més de cinc trucades durant l'últim mes. Fins a un 57,4% dels afectats per alguna trucada han sol·licitat expressament que no se'ls torni a molestar, però posteriorment n'han tornat a rebre. Facua també manifesta que tan sols un 8,6% dels enquestats sap com denunciar l'spam telefònic i un 1,5% assegura haver-ho fet.L'associació de consumidors insta els afectats a denunciar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que és l'organisme encarregat de vigilar el compliment de la nova normativa. Segons explica, l'ens està començant a tramitar denúncies relacionades amb l'spam telefònic. L'incompliment de la llei es considera una infracció lleu que es pot sancionar amb multes de fins a 100.000 euros.La prohibició de fer trucades comercials va entrar en vigor a finals de juny i prohibeix fer trucades no desitjades amb finalitat comercial. La nova norma s'aplica quan les empreses truquin a les persones que tinguin un número fix o mòbil a Espanya. Es considera una excepció els casos en què la trucada respon a «interessos legítims». També es considera lícit que una empresa amb qui l'usuari ha tingut una relació contractual faci trucades per oferir productes similars als contractats.