Adeu a Marina D'Or

Actualitzada 22/09/2023 a les 17:54

Marina D'Or, el famós complex turístic situat a Orpesa del Mar, a Castelló, ha tancat tots els seus hotels i balnearis i cancel·lat les estades posteriors al 17 de setembre. El complex ha anunciat que reemborsarà l'import a aquells clients que tinguin reserves a partir d'aquest dia.L'empresa ha confirmat el tancament anticipat de les seues instal·lacions, però no ha aclarit les causes d'aquest tancament ni quan tenen prevista la seua pròxima obertura?Tampoc no ha atribuït el tancament a la compra del macrocomplex per part del Grupo Fuertes fa tot just un mes.Es desconeix que passarà amb el complex immobiliari en mans dels nous amos. El grup compta amb una plantilla mitjana de 941 professionals, que en l'època de més activitat, a l'estiu, arriba fins a 1.420 professionals.Marina D'Or té un hotel-balneari de cinc estrelles, dos de quatre estrelles (Marina D'Or Playa i Gran Duque), així com un balneari d'aigua salada i múltiples espais de lleure i apartaments turístics.