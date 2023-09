VÍDEO: Espectacular robatori d'un camió en ple centre de Barcelona

El lladre va aconseguir sortir a tota velocitat amb el vehicle, posant en risc els vianants

Actualitzada 21/09/2023 a les 17:51

Un lladre es va enfilar aquest dimarts a un camió mentre el transportista descarregava la mercaderia en ple centre de Barcelona, a la cruïlla entre el carrer Mallorca i passeig de Gràcia.

Malgrat els intents del conductor i d'altres persones que van presenciar els fets per impedir que el lladre fugís amb el camió, aquest va aconseguir sortir a tota velocitat amb el vehicle, posant en risc els vianants. Per sort, no es van haver de lamentar ferits.



Els Mossos d'Esquadra van poder localitzar més tard a Badalona el camió sostret, però la investigació segueix oberta.