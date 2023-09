Un pare acusat de matar la seva filla confessa l'assassinat de 4 fills més a Tailàndia

El cos de la nena va ser trobat enterrat a la cuina d'una propietat rural situada al centre de Tailàndia

Actualitzada 21/09/2023 a les 17:37

Un home de 46 anys arrestat pel suposat assassinat de la seva filla de tan sols dos anys a Tailàndia ha confessat a la Policia haver matat quatre dels seus fills més, segons han informat mitjans locals.El sospitós, identificat com a Songsak, va ser arrestat el 10 de setembre passat amb la seva dona, Sunan, al districte de Bangk Khen de Bangkok després que la policia fos alertada sobre un possible cas de maltractament infantil.Al local, la policia va rescatar dues nenes que estaven tancades al bany amb senyals d'agressió i va posar en marxa una recerca de la parella, que va ser detinguda hores després, recull el diari Bangkok PostA la comissaria, l'home va confessar llavors haver matat el maig passat la seva tercera filla, de només dos anys i el cos del qual va ser trobat pels policies dimarts a la nit enterrat a l'àrea de la cuina d'una propietat rural situada al centre de Tailàndia, segons han indicat fonts policials a la publicació The Nation.Durant la seva declaració a les autoritats, Songsak, que és pare de deu fills d'entre sis mesos i 22 anys -fruits de la seva relació amb quatre dones- igualment ha admès haver matat quatre dels seus fills més, entre el 2013 i el 2018.Els cadàvers haurien estat llançats a diferents parts de Bangkok, i per això les autoritats han muntat un grup de treball conjunt per esbrinar les informacions i intentar localitzar els cossos dels altres nens, d'acord amb la publicació Thai Rat.El sospitós hauria atribuït els seus crims a «diverses malalties mentals».Per part seva, el comissari de la divisió dos de l'Oficina de la Policia Metropolitana, Atthaphol Anusit, ha expressat en declaracions als periodistes locals la vigília que tant Songsak com dues de les mares dels petits ja havien estat denunciats anteriorment per veïns per la violència domèstica i abusos contra els nens.