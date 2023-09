Recomanen vacunar de la grip els fumadors

Sanitat ho aconsella per primer cop a les autonomies perquè hi ha més riscos respiratoris i possibilitats de complicacions

Actualitzada 21/09/2023 a les 17:56

El ministeri de Sanitat recomana per primera vegada a les autonomies que vacunin de la grip les persones fumadores. Aquest col·lectiu té més riscos respiratoris i més possibilitats de complicacions com el desenvolupament de pneumònies i altres sobreinfeccions respiratòries. Aquest any, a més, també es vacunarà contra la grip la canalla d'entre sis i 59 mesos.

Els dos grups estan inclosos en el document de Recomanacions de vacunació davant grip i covid-19 en la temporada 2023-2024 a Espanya, del Consell Interterritorial de Sanitat. Són recomanacions que solen seguir totes les autonomies. Val a recordar que la vacunació a Espanya no és obligatòria, sinó opcional, encara que és un dels països de la UE amb més taxes de vacunació. Catalunya, en concret, començarà a vacunar de la grip i covid en les residències a finals de mes, concretament dimarts vinent, dia 26 de setembre, com va avançar El País.



La conselleria té previst celebrar demà una roda de premsa per informar dels detalls de la campanya de vacunació. Després de les residències de gent gran, de moment només es vacunarà de grip i covid a partir del 16 d'octubre els majors de seixanta anys, població vulnerable o amb factors de risc i professionals. Els centres d'atenció primària es preparen aquest any per a una “tardor calenta”.