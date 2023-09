Espanya pacta amb Brussel·les no introduir peatges en 2024

El Govern es compromet a impulsar el transport de mercaderies per tren

Actualitzada 21/09/2023 a les 09:35

Espanya ha aconseguit que Brussel·les li deixi excloure la introducció de nous peatges a les autopistes espanyoles del Pla de Recuperació de cara al 2024, segons ha avançat La Vanguardia. Per a això, l'executiu s'ha compromès a apostar pel tren, sobretot pel transport de mercaderies.El pla contemplava l'aplicació d'un impost per a l'ús d'autovies i autopistes en una Llei de Mobilitat Sostenible, però just quan estava tramitant-se el Govern va dissoldre les Corts per convocar les eleccions del 23 de juliol.Amb aquesta nova decisió, Espanya s'ha compromès a introduir altres mesures de caràcter mediambiental, com potenciar l'ús del ferrocarril per al transport, tant de persones com de mercaderies. Així com bonificar els cànons ferroviaris per al transport de productes durant, almenys, cinc anys.