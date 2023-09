Vodafone i AST Spacemobile completen la primera trucada 5G del món des de l'espai

La comunicació s'ha establert entre Espanya i Hawai a través d'un telèfon estàndard

Actualitzada 19/09/2023 a les 19:35

Vodafone i AST SpaceMobile han completat amb èxit la primera trucada de veu 5G des de l'espai per primer cop. La trucada s'ha fet amb un mòbil estàndard i un satèl·lit de proves BlueWalker 3 d'AST SpaceMobile des de Hawai fins a Espanya. BlueWalker 3 és la xarxa satel·lital de baixa latència més gran desplegada en òrbita terrestre baixa. Al juny d'aquest any, AT SpaceMobile també va completar amb èxit la primera trucada 4G des de l'espai a un telèfon mòbil. La prova que s'ha fet aquest dimarts és part del camí d'AST Space Mobile cap al seu objectiu de llençar cinc satèl·lits comercials BlueBird en el primer trimestre del 2024.



En una altra prova independent, AST SpaceMobile, en col·laboració amb Vodafone, va superar el seu rècord anterior de sessió de dades de banda ampla basada en connectivitat espacial en aconseguir una velocitat de quasi 14 Mbpss. Aquesta nova tecnologia té el potencial de connectar milions de persones a Internet en les regions més remotes utilitzant per primer cop telèfons mòbils estàndards ja existents.En un comunicat, Vodafone ha explicat que continua treballant per provar el servei AST Spacemobile a l'Estat perquè desenvolupi un «paper clau en l'establiment d'una futura xarxa de satèl·lits».