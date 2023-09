Marina d'Or tanca tots els seus hotels i el balneari de forma precipitada

La companyia ha notificat als clients que cancel·la totes les reserves i que els retornarà els diners

Actualitzada 19/09/2023 a les 13:40

Marina d'Or ha tancat de manera inesperada tots els seus hotels i el seu balneari des d'ahir, 17 de setembre. La companyia situada a Oropesa del Mar ha notificat a tots els seus clients per telèfon o correu electrònic la cancel·lació de les reserves i que els retornarà els diners pagats. D'aquesta manera, Marina d'Or ha avançat un mes abans el final de temporada de l'anomenada Ciutat de Vacances de manera imprevista.L'empresa no ha precisat les causes d'aquest tancament ni quan tenen prevista la seva pròxima obertura. Tampoc no han atribuït el tancament a la compra del macrocomplex turístic per part del Grup Fuertes fa tot just un mes.El grup compta amb una plantilla mitjana de 941 professionals, que en l'època de més activitat, a l'estiu, assoleix els 1.420 professionals